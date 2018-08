OBRAZEM: Čertiska a pekelníci. Řezbáři na Lesné tvořili inferno

Lesná - 7. ročník Krušnohorského sochařského sympozia v horském areálu Lesná měl pekelné téma.

Je peklo plné rohatých čertů, kteří tlustou křídou zapisují do knihy lidské hříchy? Nebo snad čeká peklo na někoho už při jeho pobytu na zemi? Právě inferno a jeho nejrůznější podoby či obyvatelé byli tématem 7. ročníku Krušnohorského sochařského sympozia v horském areálu Lesná. Na jeho návštěvníky tak čeká jedinečný soubor soch s touto tematikou, které zde tvořili zkušení řezbáři a další umělci.

Téma Peklo na vrcholcích Krušných hor zde ztvárnili například Jiří Lain, Slávek Jinar, Pavel Vítek, Milan Bezaniuk či David Fiala. Kromě toho přibylo i další dílo do souboru znamení horoskopu, které horský areál v Lesné už několik let zdobí. Jeho tvůrce, umělec Josef Šporgy, počítá s tím, že na své padesátiny v roce 2023 by měl mít tento svůj nejzásadnější projekt dokončený.