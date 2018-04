OBRAZEM: Děti prožily Den Země v Klášterní zahradě

Stavebnictví - Stavebnictví Stavební dělník 18 000 Kč

Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby stavební dělník. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: místo výkonu práce: U Porcelánky 2903 Louny, Nabízíme práci na stavbách a stavebních úpravách vodovodních řadů, vodohospodářských objektů, nádrží, potrubních cest, kanalizací, při čištění technologických celků v teplárnách, v chemických továrnách a elektrárnách, při čištění rybníků, přehrad, hrází, lapolů, čistíren, zásobníků aj., Vyžadujeme spolehlivost, zodpovědnost, velmi dobrý zdravotní stav, fyzickou zdatnost, schopnost spolupráce v kolektivu., Výhodou je strojnický průkaz na stavební stroje, nebo řidičský průkaz skupiny "C"., kontakt: telefonicky na č. 720681640 od 7,00 do 14,00 hod, email: vajsejstl@patok.cz, osobně na uvedené adrese dle osobní domluvy. Pracoviště: Patok a.s., U Porcelánky, č.p. 2903, 440 01 Louny 1. Informace: Oldřich Vajsejtl, +420 720 681 640.