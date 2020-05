Po koronavirové pauze se do lavic Základní školy Komenského alej v Žatci vrátily v pondělí dvě stovky žáků. Zhruba polovina. Poměr dětí, které přišly a těch, které zůstaly doma, je v každém ročníku této školy různý. Nejvíc dorazilo páťáků, méně pak mladších dětí.

Ve škole panují zvýšená hygienická opatření, první den ráno se s nimi děti seznámily. „Kdy si nasazujeme na pusy roušky?“ ptala se například svých druháků učitelka Petra Vondráková. „Když jdeme z lavice,“ odpovídaly jí sborově děti.

„Držíme se metodického pokynu ministerstva školství. U vstupů do školy jsou dezinfekce, stejně tak jako ve třídách nebo toaletách. Hodně se větrá, rozvrh hodin je přizpůsobený aktuální situaci,“ popsal ředitel školy Zdeněk Srp. Například tělocvik děti nemají, „vyběhat“ se mohou odpoledne na lehkoatletickém stadionu Mládí v těsném sousedství školy, který je od 12 do 15 hodin vyhrazený jen pro její žáky.

Děti a učitelé ve škole používají roušky nebo štíty, při vyučování, když žáci sedí sami v lavicích v menších skupinách ve třídách, si je mohou sundat. „Štíty a gumové rukavice pro naše zaměstnance jsme nakoupili, roušky jsme dostali od města. Jsou jednorázové. Když by si ji nějaké dítě zapomnělo vzít ráno do školy, můžeme mu roušku poskytnout,“ přiblížil ředitel.

Školní jídelna vaří, v pondělí připravila 140 obědů včetně těch pro dospělé. Také v prostorách jídelny platí zvýšená hygienická opatření. „Běžně mají žáci a učitelé u nás na výběr ze dvou jídel, nyní vaříme jen jedno. Dvě by se kvůli malému počtu obědů nevyplatila. Normálně jich připravujeme sedm set denně,“ sdělil Zdeněk Srp.

Co se týká obědů, budou se kuchařky snažit prioritně spotřebovat ty suroviny, u kterých se blíží doba konce trvanlivosti. Po měsíci obnovené výuky budou následovat dva měsíce letních prázdnin, pokud by byly potraviny v září prošlé a škola je musela vyhodit, přineslo by jí to nemalé finanční ztráty.

Zhruba polovina žáků prvního stupně přišla v pondělí i na ostatní žatecké školy. Někde víc, někde méně. Na všech školách platí zvýšená hygienická opatření. „Výuku organizujeme ve třídách maximálně po 15 žácích a většina žáků bude mít svoji paní učitelku. Bohužel 21 žáků muselo být z bezpečnostně - hygienických důvodů přiděleno k jiné skupině než k jejich třídní učitelce,“ přiblížila ředitelka žatecké ZŠ Petra Bezruče Zděnka Pejšová.

Dva týdny obnovené výuky ve školách mají za sebou deváťáci. Drtivá většina z nich se připravuje na přijímací zkoušky na střední školy, zájem žáků devátých ročníků o návrat do lavic byl proto celkem velký. „Přijímací zkoušky na ně čekají 8. června. Jak se ukázalo, potřeba procvičení látky je u mnohých potřeba,“ sdělil ředitel ZŠ Komenského alej.

Kromě škol pro žáky prvních stupňů se v pondělí v okrese Louny otevřely pro návštěvníky zámky v Krásném Dvoře, Stekníku a Jimlíně, k dalším „novinkám“ patří třeba otevření vnitřních prostor restaurací.