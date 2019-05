Louny - Jubilejní 30. ročník Memoriálu Karla Raise, tedy silničního běhu Počeradská patnáctka, byl v Lounech ve znamení chladného a deštivého počasí.

Ovšem to nic neubralo na chuti do závodění. To jen dokazuje nový traťový rekord, který překonala v kategorii žen Keňanka Korir Caroline Jebet. Kategorii mužů vyhrál její krajan Tuei Hosea Kiplagat. V závodě handbiků byl první Miroslav Šulc. Součástí sportovního svátku byla také dětská atletika, lidový běh, štafety, závod na kolečkových bruslích, závod dětí na handbicích a další doprovodný program.