V nově zrekonstruované budově na Žižkově náměstí vedle pivovaru v Žatci se ve středu 12. srpna otevřelo Muzeum pivovarnictví Žatecka. Prohlédnout si jej přišly hned první den desítky lidí, muzeum má expozice v několika podlažích včetně sklepů. Pro veřejnost bude otevřené vždy od středy do neděle od 12 do 17 hodin.

V Žatci se 12. srpna pro veřejnost otevřelo muzeum pivovarnictví. | Foto: Deník / Petr Kinšt

Nové muzeum vybudoval v domě čp. 85 jeho vlastník - Žatecký pivovar. Kulturní památka s kamenným portálem ze 13. století byla ve špatném stavu, ale během dvaceti měsíců se změnila v chloubu města. Pivovar na rekonstrukci objektu využil dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Z celkové částky 14 milionů získal pivovar 85 procent, zbytek nákladů hradil ze svého. „Je to logické pokračování toho, o co snažíme už dvacet let. A to, že vařit pivo není jen tak a že je to součást naší kultury,“ vysvětlil vznik muzea obchodní ředitel Žateckého pivovaru Radek Vincík.