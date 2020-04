Nové odběrové místo pro lidi, kteří budou podstupovat testy na koronavirus, vybudovali ve středu 15. dubna hasiči a další pracovníci u žatecké nemocnice.

Odběrové místo na testy na koronavirus u žatecké nemocnice. | Foto: Deník / Hynek Dlouhý

Odběrové místo stojí u starého vjezdu do špitálu od parku, odebírat bude dvě hodiny dopoledne, dvě odpoledne. „S odběry chceme začít ve čtvrtek 16. dubna. A to u pacientů na základě doporučení hygienické stanice a praktických lékařů. Odebrané vzorky se budou testovat v laboratořích, kde budou mít zrovna volné kapacity. V Žatci to nebude, nemáme potřebnou akreditaci,“ řekl ředitel žatecké nemocnice Jindřich Zetek.