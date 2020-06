Na historii si v Legiovlaku můžete doslova sáhnout, čtrnáct věrně zrekonstruovaných vagonů vás přenese do dob minulých, důležitou součást českých dějin vám přiblíží atraktivní formou.

Aktuálně je expozice Legiovlaku na nádraží Žatec západ, bude tam až do neděle 14. června. Ve všední dny můžete přijít od 8 do 18 hodin, o víkendu od 9 do 19 hodin. Souprava přibližuje vlaky, které přepravily desetitisíce československých legionářů v letech 1918 až 1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd si často musely vynutit bojem.

Další zastávkou Legiovlaku v regionu budou Louny, s historií legionářů se tam zájemci budou moci seznámit od úterý 16. až do neděle 21. června.