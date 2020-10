Vojáci ze žateckého 41. mechanizovaného praporu v Žatci patří mezi útvary Armády ČR, jejichž příslušníci aktuálně pomáhají na různých místech zvládnout pandemii covid 19.

Vojáci ze žateckého 41. mechanizovaného praporu pomáhají v nemocnicích v boji s koronavirem. | Foto: archiv 41. mechanického praporu

Jsou například na covid centru nemocnice v Mariánských Lázních, v pondělí 19. října vyrazili do dalšího města v Karlovarském kraji, do Nejdku. Pomáhají tam v zařízení následné rehabilitační a hospicové péče REHOS. „Nejdřív muselo proběhnout poučení a přivítání od paní ředitelky a v úterý začínáme. Pomůžeme se vším, co bude potřeba,“ okomentovali svou přítomnost v nejdeckém zařízení žatečtí vojáci.