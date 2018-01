Obyvatelé žateckých sídlišť budou mít letos levnější teplo

Žatec - Lidé v panelácích ušetří ročně stovky korun. Teplárně se ekonomicky daří.

Žatecká teplárenská (ŽT), která zásobuje teplem většinu domácností ve městě, snížila pro letošní rok jeho ceny. Zlevnění se týká lidí, které společnost zásobuje přes velké výměníkové stanice - tedy tisíců obyvatel panelových sídlišť.

Za teplo by měli tento rok ušetřit několik set až jeden tisíc korun, ceny tepla se jim sníží oproti loňsku o sedm procent. Ostatní odběratelé, například majitelé rodinných domů, zaplatí za teplo stejně jako loni.

Důvodem snížení ceny tepla jsou dobré ekonomické výsledky firmy, zdůvodnilo její vedení. „Podařilo se nám najít rezervy ve výrobě a distribuci tepla, snižujeme například jeho ztráty,“ sdělil předseda představenstva ŽT Petr Šmíd.

Ceny tepla v Žatci patří v ČR dlouhodobě k těm nižším. Letos obyvatelé města připojení na velké sídlištní výměníkové stanice zaplatí za 1 GJ tepla 599 korun i s DPH. V Lounech mají základní cenu 710 korun, v Chomutově 614 korun.

Jak se budou ceny tepla v Žatci vyvíjet v dalších letech, je podle předsedy představenstva ŽT Petra Šmída těžké předjímat. „Cenu tepla určuje řada okolností, u kterých nevíme, jak se budou vyvíjet. Například jaké budou ceny vstupních komodit, jak porostou mzdy a podobně,“ vysvětlil Šmíd.

ŽT má tři sazby ceny tepla. Obyvatelé sídlišť v Žatci platí tu nejvyšší, u rodinných domů je nižší. Důvodem je, že do cen tepla v panelácích se promítají ztráty, ke kterým dojde ve velkých výměníkových stanicích, jež zásobují teplem sídliště.

Nové rozvody

To by se mělo v nejbližších letech změnit. Firma totiž chce tyto tzv. sekundární rozvody po městě úplně zrušit a všechny domy zásobovat přímo z kotelny bez velkých a ztrátových výměníkových stanic. V takovém případě by i lidé v panelových domech platili za teplo nižší sazby. Ty jsou pro letošek stanovené na 423 a 583 korun v závislosti na tom, kdo vlastní domovní předávací stanici.

V některých lokalitách už potrubí společnost vyměnila, v dalších to plánuje. „Do dvou až tří let chceme kompletně vyměnit všechny tyto rozvody. Letos chceme pracovat v žateckém Podměstí u kulturního domu Moskva a na sídlišti Jih 3 v ulicích dr. Kůrky a Písečná,“ přiblížil výrobní náměstek ŽT Miroslav Legutko.

Jako poslední má přijít na řadu největší žatecké sídliště Jih 2. „Tam bude výměna potrubí nejsložitější,“ vysvětlil náměstek.

Akciovou společnost Žatecká teplárenská stoprocentně vlastní město. Teplo vyrábí v kotelně Perč kousek od Žatce. Hlavním zdrojem je kotel na biomasu, který zároveň s teplem vyrábí i elektrickou energii. Tu firma prodává do veřejné sítě. Společnost hospodaří s ročním ziskem několik milionů korun.