Úspěšné období prožívají letos ochotničtí herci žateckého souboru Opera. Po dvou desítkách let snažení se jim povedlo dostat na vrcholnou akci českého amatérského divadla – na přehlídku Jiráskův Hronov. Té se zúčastnili počátkem srpna. Jejich nadšení ale kalí fakt, že načas přijdou o své zázemí.

Objekt Jitřenky v ulici Obránců míru v Žatci, kde dlouhá léta hrají a zkoušejí, se musí z technických důvodů zavřít. A náhradní prostory Opera ani s ní provázaný loutkoherecký soubor Jitřenka zatím nemají.

O špatném stavu objektu se ví několik let. Pomyslným posledním hřebíčkem byly zprávy revizního technika na plynové spotřebiče a kominíka na revizi spalinových cest. „Potvrdilo se, že technický stav Jitřenky je špatný po všech směrech. Nevyhovující je také elektroinstalace v budově. Největší problém spočívá v požární bezpečnosti objektu. Není jiné cesty než ho zavřít,“ sdělil žatecký místostarosta Radim Laibl. Stane se tak na konci srpna.

Pro loutkoherce z Jitřenky i činoherníky z Opery je to špatná zpráva. „Oba sály v budově, horní i dolní, využíváme, oba soubory tam mají zkoušky a vystupují pro veřejnost. Máme tam i zázemí,“ přiblížil Jaroslav Wagner, režisér a scénárista divadelního spolku Opera Žatec a loutkohereckého sdružení Jitřenka Žatec. „Věděli jsme, že stav je dlouhodobě neudržitelný, na uzavření budovy jsme se začali připravovat. Náhradní prostory, kam bychom se přestěhovali, ale nemáme,“ dodal.

Loutkoherci například zkrátili nitě u loutek, aby vystoupení nebylo tolik prostorově náročné. Herci z Opery zase nastudovali hru, která také není náročná na prostor a kulisy.

S Kurzem sebedestrukce už nyní vystupují po hospodách, pivovarech, klubovnách a dalších netradičních prostorech.

Kde budou herci a loutkaři cvičit, nevědí. „V městském divadle to z časových důvodů nejde. Navíc nám nevyhovuje ten oficiální prostor,“ vysvětlil Wagner.

Co bude s Jitřenkou dál, rozhodnuté není. Jasné je, že bude zavřená několik let. Město chystá variantu, že by se ochotníci přestěhovali do bývalého posádkového domu armády, příprava jeho rekonstrukce vázne kvůli chybějící dohodě s památkáři.

Divadelníkům se ale stěhovat stejně nechce. „Jednoznačně preferujeme rekonstrukci Jitřenky, věříme, že se tam vrátíme. Je to krásný prostor a navíc dobře situovaný v centru města. Zároveň ale neruší svým provozem okolí,“ vysvětlil.

Zda se jim jejich přání splní, se teprve uvidí. „Jsou dvě varianty. Buď se pro jejich potřeby zrekonstruuje bývalý posádkový dům, nebo Jitřenka. V obou případech to ale bude trvat několik let. Do té doby musíme pro herce najít nějaké náhradní prostory,“ nastínil Laibl.

Budova Jitřenky začala pro potřeby amatérského divadla sloužit v padesátých letech 20. století. Své zázemí tam našel stejnojmenný loutkoherecký soubor, který ve městě vznikl 14. září 1950. Roku 1984 se Jitřenka na delší dobu odmlčela až do roku 1997, kdy opět zahájila svou činnost, která trvá dodnes. Stejně tak se v devadesátých letech v Žatci v Jitřence obnovilo ochotnické činoherní divadlo.