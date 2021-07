Centra, která jsou ve sportovních halách, na univerzitách nebo na výstavišti, totiž postupně utlumí svou činnost. Důvodem je očekávaný pokles zájmu. Jejich práci by pak měly převzít nemocnice nebo praktičtí lékaři.

Jako první přesunou očkování od 31. července zpět do nemocnice v Rumburku a v Teplicích, kde se tak uvolní Sportaréna pro sportovce. Díky tomu se budou moci vrátit do svého domácího prostředí futsalisté teplického Svarogu, kteří hrají nejvyšší českou soutěž. S tím, že centra po několika měsících skončí, se počítalo od jejich otevření.

Měla totiž pomoci zvládnout největší nápor zájemců o očkování proti covidu. „V září předpokládáme, že budeme schopni očkovat opět v nemocnicích, protože vycházíme z předpokladu, že budeme mít ty, kteří se chtěli očkovat, naočkované,“ uvedla mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová.

Právě zdravotnický holding provozuje ta největší očkovací centra v kraji. V poslední době má navíc zájem o očkování sestupnou tendenci. Je to především u mladších ročníků, u kterých hygienici v některých krajích sledují rostoucí křivku v počtu nakažených. „Mnoho lidí očkování odsouvá a my jim jej nemůžeme nařídit. Stále jsme ale přesvědčeni a opakovaně to říkáme, že očkování je cestou, jak se vrátit do normálního, předcovidového fungování společnosti. Dostupná data tato naše tvrzení potvrzují,“ dodala Jana Mrákotová.

Další utlumování provozu velkých vakcinačních center je naplánováno na srpen. V pátek 20. srpna dají lidem poslední vakcíny u na litoměřickém výstavišti, ve čtvrtek 29. srpna pak skončí očkovací centra na ČVUT v Děčíně, na UJEP v Ústí nad Labem a v Mostě ve sportovní hale.

Podle představ ministerstva zdravotnictví by se očkování mělo vrátit do nemocnic, ale především by se do něj měli ve větší míře zapojit i praktičtí lékaři. Uvažuje se totiž o tom, že i oni by mohli očkovat látkou Comirnaty, která byla kvůli udržení teplotního komfortu určena pouze očkovacím centrům. Přitom například v sousedním Německu ji praktičtí lékaři používají již několik měsíců.

Rezervovaně se k zapojení praktiků staví krajský předseda Sdružení praktických lékařů Roman Houska. „Velká část praktických lékařů byla přístupem státu zklamaná. Ideály a touhy rychle očkovat u mnoha z nich vyprchaly. Bylo to samozřejmě dáno i tím, že zpočátku nebyly vakcíny. Spousta z nich si pak řekla: Sorry, ale já už se na tom podílet nechci,“ řekl Houska Deníku s tím, že v další fázi, kdy dostali například vakcínu od Astra Zenecy, neměli kvůli negativnímu mediálnímu obrazu této vakcíny koho očkovat, protože pacienti o toto očkování neměli zájem.

Podle jeho názoru by případné větší nasazení praktiků bylo velmi komplikované. Většina ordinací totiž funguje jen s jedním lékařem a jednou sestrou. Pokud by měli obvolávat své pacienty kvůli očkování, museli by denně absolvovat i desítky hovorů.

„To se nedá zvládnout. Takže by ordinace musely najmout dalšího člověka, což jsou další náklady navíc. Pokud nám to nařídí, musí také říct, co nemáme dělat, protože už nyní máme hodně práce,“ dodal Houska. Určitým řešením by podle šéfa praktiků v Ústeckém kraji mohla být změna v balení vakcín. Ty jsou nyní dodávané v lahvičkách po až šesti dávkách a je potřeba je poměrně rychle vypotřebovat. Pokud by byly dodávané v injekcích po jedné dávce, podobně jako třeba očkování proti chřipce, mohlo by časově náročné obvolávání pacientů odpadnout.

Od začátku července mohou na očkování také děti od 12 do 15 let. Registrace a rezervace je možná přes Centrální rezervační systém. Prozatím je pro očkování dětí schválena pouze látka Comirnaty od společností Pfizer/BioNTech. Před třemi týdny pak o schválení požádal Evropskou lékovou agenturu i výrobce Moderny. V Ústeckém kraji mají rodiče možnost nechat očkovat děti v okresních městech. Například v Děčíně je očkovací místo pro děti na dětském oddělení v nemocnici. U vakcinace totiž musí být přítomný pediatr.

Očkování v Ústeckém kraji

Podle dat ministerstva zdravotnictví zdravotníci aplikovali v Ústeckém kraji k 30. červnu 607 630 dávek vakcíny. Kompletní očkování má za sebou 242 707 lidí, to je více než 30 procent všech obyvatel kraje. Mezi vakcinačními látkami jednoznačně dominuje Comirnaty od Pfizer/BioNTech, které se aplikovalo 509 286 dávek, tedy více než 83 procent. Na druhém konci pomyslné tabulky je na čtvrtém místě vakcína Jannsen s 5 985 očkováními, což je méně než jednoprocentní podíl.