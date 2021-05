Rozhodnutí o postupném utlumení činnosti padlo na základě jednání zástupců Ústeckého kraje, Města Louny a Nemocnice AGEL Louny, důvodem pro uzavření je malá kapacita centra a dlouhé čekací doby.

„Poslední první dávky vakcíny proti Covid-19 budou aplikovány v tomto týdnu. Od následujícího týdne budou podávány pouze druhé dávky vakcíny. Úplné ukončení činnosti je plánováno na 7. července, kdy budou podány poslední druhé dávky,“ informovala radnice. Zdravotníci v očkovacím centru v Lounech zahájili vakcinaci 8. března.

V současné době na přidělení termínu k očkování v Lounech čeká přibližně 800 zájemců z toho pouze 20 osob ve věku vyšším 60 let. „Lze tedy konstatovat, že byl splněn hlavní úkol tohoto očkovacího centra, a to zajistit v blízkosti svého bydliště očkování lidem v seniorském věku a lidem s omezenou mobilitou. Výše uvedený počet zájemců o očkování bude krajským koordinátorem očkování přesunut do očkovacího centra v Žatci. Následně se každý z nich bude moci rozhodnout, zda se v tomto centru nechá očkovat nebo zda bude preferovat jiné očkovací centrum,“ píše se v tiskové zprávě lounské radnice.

„Na jednu stranu mě mrzí, že dochází k utlumení očkování v Lounech, ale s ohledem na kapacity místního centra by občané z věkové skupiny 30+ čekali na očkování i několik týdnů a nemuseli by všichni zájemci být oočkováni do začátku letních prázdnin. V okolních očkovacích centrech by se na ně mělo dostat v řádech dnů, proto částečně chápu rozhodnutí krajského koordinátora,“ uvedl lounský starosta Pavel Janda. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří pomohli rozjet očkování v Lounech a přispěli tak k proočkování nejohroženějších spoluobčanů starších 50 let,“ dodal.

Během provozu lounského očkovacího centra bylo zatím aplikováno přibližně sedm tisíc dávek vakcíny proti Covid-19, k termínu úplného ukončení provozu to bude více než 11 tisíc dávek. V lounském centru se očkuje vakcínami Comirnaty od společností Pfizer & BioNTech) a Moderna.