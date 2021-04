Hned první den v novém očkovacím centru v Podbořanech uvítali 57 lidí. „Naše snaha o vybudování očkovacího centra byla dovršena. V provozu je od 1. dubna,“ uvítal podbořanský starosta Radek Reindl.

Nové místo pro očkování tu vzniklo v areálu domova pro seniory v Nádražní ulici. Přístup je jedním z bočních vchodů do domova, vybudován byl i bezbariérový nájezd. „Jsme rádi, že se to podařilo. Lidé z Podbořan a okolí tak nemusejí dojíždět do vzdálených center,“ pokračoval Reindl.

Také v Žatci hlásí v souvislosti s očkovacím centrem změnu. Z tamní nemocnice se za pár dní přestěhuje na náměstí Poperinge. Vedení špitálu věří, že k přesunu dojde už 6. dubna. Důvodem je zvýšení kapacity. „Chceme, aby bylo připravené, až bude k dispozici více vakcín,“ zdůvodnil místostarosta Žatce Radim Laibl.

Po přestěhování se podle něj zvýší kapacita ze zhruba 100 až na 450 dávek denně. K dispozici budou na novém místě tři očkovací stanice s lékařem a zdravotníky. Přestěhované centrum bude fungovat v přízemí budovy, kde normálně sídlí FunPark Pohádka. Očkovat se tam bude, pokud bude dost vakcín, sedm dní v týdnu od 7.30 do 18.30 hodin.

Centrum bylo dosud v ambulanci na dětském oddělení nemocnice. Žatec ale začal hledat větší místo, kde by v budoucnu bylo možné očkovat více lidí. „Na dětském to bylo pro náš záměr malé. Dispozice tam neumožňují rozšíření,“ řekl Laibl s tím, že dosud byla kapacita dostačující. Městu a nemocnici se nyní podařilo najít vhodnější prostory, proto k přesunu dochází.

Žatecké pracoviště vyočkovalo od začátku ledna podle dat ministerstva zdravotnictví 4 201 dávek. Dokončenou vakcinaci tam má 1 183 lidí, data jsou k 1. dubnu. Stejně jako ostatní místa i Žatec prozatím brzdí nedostatek očkovacích látek, stále jich je v regionu málo. „Z naší strany je vše připravené, aby se mohlo očkovat více lidí. Nyní už záleží jen na tom, abychom do Žatce dostávali dostatek vakcín,“ uvedla starostka Žatce Zdeňka Hamousová. Ambulance dětského oddělení, kde dosud očkovací centrum v Žatci bylo, bude opět sloužit péči o dětské pacienty.

V očkovacím centru v Lounech zahájili zdravotníci vakcinaci 8. března. Od té doby tam proočkovali 1 412 dávek, dvě tam dostalo 54 lidí. Kapacita je tam zhruba 80 lidí denně, zvýšit se má v příštích týdnech na 160. Očkuje se tam v areálu nemocnice, v prostorách dočasně uzavřené stanice lůžek následné péče.

V celé republice bylo od začátku ledna podáno 1 762 007 dávek vakcín proti covidu-19. K 1. dubnu má dokončené očkování 543 936 lidí. V Ústeckém kraji vyočkovali zdravotníci zatím 105 173 dávek, dvě má za sebou 29 106 lidí.