I přes aktuální pokles zájmu o vakcinaci proti koronaviru bude dál očkovací centrum v Podbořanech v provozu.

Očkování. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Pro kteroukoli ze tří dávek si tam zájemci mohou přijít do Nádražní ulice do areálu Domova pro seniory, očkuje se dva dny v týdnu. Lidé mohou přijít v úterý a v pátek, vždy od 7.30 do 11 hodin. Lidé se mohou buď registrovat přes centrální registrační systém, mohou ale přijít i bez předchozí registrace, takové zájemce v Podbořanech očkují od 7.30 do 9 hodin.