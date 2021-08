Očkovací centrum v Žatci přišlo s další novinkou. Kromě toho, že provádí očkování proti nemoci covid 19 bez předchozí registrace, od středy 11. srpna nabízí výjezd proškoleného lékařského týmu do obcí v regionu.

Očkování. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Očkovací centrum na náměstí Poperinge je otevřené v pondělí, středu, čtvrtek a pátek od 7 do 15 hodin, v úterý od 12 do 19 hodin. Po dohodě lze v centru očkovat také děti starší 12 let.