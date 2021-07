Navíc už má řada lidí u kolonky očkování odškrtnuto „splněno“. Alespoň první dávku má v regionu 57 % obyvatel starších šestnácti let.

Zatímco v závěru června bylo denně v kraji očkováno přes 8 tisíc lidí, poslední den v měsíci dokonce 9 276, v prvních dnech července čísla rychle klesla na úroveň kolem 5 až 6 tisíc, v pondělí 12. července to bylo 3 678 očkovaných. „Zájem o očkování ve skupinách s nižším věkem klesá. To je celorepubliková záležitost,“ potvrzuje trend krajský koordinátor pro očkování Petr Severa.

Další lidé díky výraznému snížení počtu nakažených a uvolnění ve všech sférách lidského života navíc podle expertů nabyli dojmu, že „je vyhráno“. Svou roli hraje také čas dovolených. Další lidé očkování dlouhodobě odmítají. „V Ústeckém kraji je ve věku 16+ již 57 % obyvatel očkovaných alespoň první dávkou a je pravdou, že reálný zájem o očkování se tak logicky snižuje. Snížený výkon center odpovídá nejen zájmu o očkování, ale je dán také letními měsíci a proočkovaností,“ míní Severa.

Od začátku července se mohou očkovat už také děti od 12 do 16 let. Prozatím jim bylo v regionu podáno 7 360 dávek (proočkovanost zhruba 4,5 % v této věkové skupině), 312 jich má vakcinaci dokončenou. Další 3 tisíce dětí aktuálně nyní na vakcínu čeká.

Ve skupině 18-24 let bylo zatím aplikováno 23 364 dávek (38 % z této věkové skupiny), hotovo má 4 317 lidí. Méně se pak očkuje v kategorii 25-29 let, alespoň první dávku tam má 17 685 lidí (32 %), obě pak 4 297.

Mezi mladými jsou zastánci očkování i jeho odpůrci. „Jsem zdravý, myslím, že moje tělo by si s tím poradilo,“ říká 25letý Martin Jílek z Loun, proč vakcínu nechce. „Počkám, není to prověřené. Nemyslím si, že by to byla taková hrozba pro mladé. Starší jsou už očkovaní, ty je potřeba chránit nejvíce,“ není očkovaný ani Kamil Herzog. Je mu 29 let. „Mám za sebou první injekci. Jsem očkovaná proti hodně věcem, věřím vědcům, nevím, proč bych se neměla očkovat také proti koronaviru. Čím více bude očkovaných, tím méně to tady bude kolovat,“ myslí si naopak 27letá Jana Vodňanská z Chomutova.

Právě mladší ročníky, mezi kterými se nyní koronavirus šíří nejvíce, chce stát i kraj lákat k očkování nejvíce. Ministerstvo zdravotnictví v Praze rozjelo na dvou místech projekt očkování bez registrace, lidé tam navíc mohou v loterii vyhrát telefon nebo sportovní obuv. Zájem je tam velký. Jestli něco podobného bude také v Ústeckém kraji, se zatím neví. „Strategii pro nalákání mladých k očkování připravujeme. Aktuálně chceme spolupracovat s obcemi na kampani na podporu očkování. Ohledně dalšího vyčkáme na zkušenosti z Prahy po více dnech provozu,“ tvrdí krajský koordinátor očkování.

„Očkování má velkou zásluhu na tom, že se nám daří s koronavirem bojovat,“ je přesvědčená o správnosti očkování krajská hygienička Lenka Šimůnková. Podle odborníků vakcinace velmi výrazně snižuje pravděpodobnost nákazy, případně hodně zmírní její průběh. Experti nyní vyzývají také mladé, kteří se někdy necítí koronavirem tak ohrožení, aby s vakcinací neváhali. „Doporučuji očkování i mladým. Bohužel, i mladý člověk může mít vážný průběh. A navíc tím chrání nejen sebe, ale i své rodiče a prarodiče,“ dodala krajská hygienička.

V Ústeckém kraji bylo dosud aplikováno 666 121 dávek vakcín proti koronaviru. Alespoň první dávku tam má 379 882 lidí. Dokončenou vakcinaci má k pondělí 12. července 286 239 lidí z 817 tisíc obyvatel kraje.

Největší pročkovanost je v regionu ve skupině 70-74 let, alespoň první dávku tam má už zhruba 81 % lidí, a v kategorii 74-79 let, tam zahájilo očkování 83 % obyvatel. Přes 60 % proočkovanost první vakcínou pak mají všechny skupiny až do věku 45 let. Kategorie 40-44 let má 53 %. V nižších věkových skupinách už čísla klesají výrazněji.

Kvůli očekávanému poklesu zájmu o vakcínu proti koronaviru se postupně v příštích měsících budou zavírat některá velká očkovací centra a očkování se přesune zpět do nemocnic, více se mají zapojit praktičtí lékaři ve svých ordinacích. Jako první se má od 31. července vrátit očkování do nemocnic v Rumburku a Teplicích, kde skončí centrum ve sportovní hale. Další přijdou na řadu v srpnu. Na litoměřickém výstavišti by se naposledy mělo vakcinovat 20. srpna, 29. srpna skončí očkovací centra na ČVUT v Děčíně, na UJEP v Ústí nad Labem a v Mostě ve sportovní hale.

„V září předpokládáme, že budeme schopni očkovat opět v nemocnicích, protože vycházíme z předpokladu, že budeme mít ty, kteří se chtěli očkovat, naočkované,“ uvádí mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová. Očkovací centra v regionu nyní také ujišťují, že i když byly dodávky látky Pfizer/BioNTech v červenci výrazně sníženy, mají dostatek vakcín pro první i druhé dávky.

Počty nakažených v Ústeckém kraji v posledních sedmi dnech:

Úterý 6.7. - 3, Středa 7.7. - 7, Čtvrtek 8.7. - 11, Pátek 9.7. - 9, Sobota 10.7. - 2, Neděle 11.7. -2, Pondělí 12.7. - 7