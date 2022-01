K 1. únoru dojde k ukončení provozu očkovacího centra v Podbořanech v domově pro seniory v Nádražní ulici. Zájemci o vakcínu proti covidu 19 mají možnost se naočkovat ještě v několika termínech.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

A to celý tento týden do pátku 21. ledna, a pak 24., 28. a 31. ledna vždy v čase od 7:30 do 11 hodin. Očkuje se i bez předchozí rezervace. V Žatci pravidelné očkování na náměstí Poperinge zajišťuje tamní nemocnice, do Loun vyjíždí mobilní tým Krajské zdravotní. V tamní nemocnici bude 19. a 26. ledna od 13 do 17 hodin.