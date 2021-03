Deník na to upozornili sami příslušníci Vězeňské služby ČR. „Dne 12. března probíhalo ve věznici Drahonice očkování příslušníků vězeňské služby zařazených do rizikové skupiny. Někteří důstojníci nechali očkovat své rodinné příslušníky a starostu Lubence, i když k tomu nebyl důvod,“ sdělil jeden z nich, který si nepřál kvůli případným problémům v zaměstnání sdělit své jméno. Nestandardní očkování v Drahonicích Deníku potvrdil i druhý zdroj z věznice.

Vedení vězeňské služby informaci o očkování rodinných příslušníků v Drahonicích má. „Generální ředitel Vězeňské služby ČR nařídil důsledné prošetření této události. Šetření ještě není ukončeno, proto se k podrobnostem vyjadřovat nemohu. Pokud se pochybení prokážou, budou vyvozeny adekvátní postihy,“ sdělila mluvčí Vězeňské služby ČR Markéta Prunerová.

Starosta Lubence Jiří Chaloupecký na dotaz Deníku potvrdil, že vakcínu ve věznici v Drahonicích dostal. „Seběhlo se to rychle. Měl jsem zrovna dovolenou, když mi volali z věznice, byl jsem na zahradě. Že prý jim zbyly očkovací dávky, že jsou natažené v injekčních stříkačkách a že by se jinak musely znehodnotit. Což by byla škoda. Vím, že to není správné, ale když mi to takhle řekli, tak jsem sedl do auta a jel tam,“ popsal 57letý starosta.

Obyvatele Lubence a spádových vesnic včetně Drahonic bude očkovat tamní praktický lékař, až obdrží očkovací látku.

Další podezření ze severu Čech, že byli naočkováni lidé, kteří na to podle současných podmínek neměli nárok, přišlo v minulých dnech z Kadaně. V tamní nemocnici během pár dní dostalo vakcínu několik tisíc lidí, podle některých zdrojů mezi nimi nebyli jen lidé starší 70 let a z prioritních skupin. Vedení nemocnice se brání. Podle ní nebyl údajně očkován nikdo, kdo by na to neměl nárok.