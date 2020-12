Každé ze zastavení připomene určitou horninu. Například čtvrté je věnováno pískovci. Místní geolog Jiří Svejkovský z něj navrhl vytvořit portálové okno do krajiny, které dobrovolníci v minulých dnech už usadili. „Vycházel jsem z toho, že se pískovec využíval zejména jako stavební kámen v různých portálech,“ uvedl.

Návrh je též velmi symbolický. „Toto zastavení zabezpečila obec Lubenec a vytvořil se tak pomník vzniku Lubence. Pod pískovcovým portálem je vidět kus kamenného pískovcového kvádru, ve kterém bude vyryta první česká věta ze zakládající listiny Litoměřické kapituly. V této zakládající listině je totiž též zmínka o Lubenci. Poukážeme tím na velmi starou historii našeho kraje,“ přiblížila Jitka Kantová ze Spolku Za záchranu kostela sv. Jiljí, který za vznikem stezky stojí.

Na svém místě už je také obrovský křemen. Sedmitunový kámen sponzorsky přivezla jedna z místních stavebních firem. Má zajímavý tvar a děti po něm mohou lézt. Další zastavení přiblíží břidlici, žulu, opuku, čedič nebo další významnou horninu Podbořanska – kaolín. Poslední, deváté zastavení bude věnováno Vochlickému jaspisu, který se v místě našel. „Má ojedinělé složení, které se nikde jinde na světě nevyskytuje,“ připomněl Richard Kanta ze zmíněného spolku. „Vlastně díky tomuto unikátnímu jaspisu vznikla tato zajímavá stezka pracující s kameny v našem regionu,“ dodala Jitka Kantová.

Proč má stezka i rozměr duchovní? Jednotlivá zastavení budou totiž připomínat také historii oblasti, která stejně jako celé Sudety prošla vývojem s mnoha zásadními zvraty. „Navíc pozemky kolem cesty jsou církevní, a tak i církev bude spolupracovat na této zajímavé stezce,“ vysvětlila Jitka Kantová.

Podle ní spolek usiluje právě o to, aby se do tvorby stezky zapojilo co nejvíce subjektů – lidí, dalších spolků či obce. „Potomci tvůrců této stezky si pak mohou říci: Na tom dělal můj děda nebo mamka. Ke stezce budou mít zcela jiný vztah. V budoucnu se bude muset opravovat a udržovat a snad se toho nějaký potomek bude schopný ujmout,“ vysvětlila.

Kromě jiných se do tvorby stezky zapojily odsouzené ženy z nedaleké věznice Drahonice. Podílely se na vysázení 16 hrušní podél cesty, vznikla tak malá alej z těchto ovocných stromů. O zeleň a další výsadbu se odsouzené budou starat nadále. Tvůrci stezky hledají také sponzory, kteří by chtěli „adoptovat“ jednotlivá zastavení.

Slavnostní otevření stezky spolek plánuje na začátek léta příštího roku. Doprovodit by ho měl koncert Petra Linharta. „Petr Linhart je bardem Sudet, jeho texty čerpají z příběhu lidí žijících kolem nás a jsou úzce spjaty s naší krajinou. Má za sebou několik vydaných CD. Nejznámější je Autobus do Podbořan,“ připomněla Jitka Kantová.