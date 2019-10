Štáb partyzánského hnutí chtěl parašutisty původně vysadit v Beskydech, nakonec se jejich cílem stala Šumava. Kvůli navigačnímu omylu ale proběhl shoz 17 parašutistů z letadla, které odstartovalo 16. října 1944 z Rzeszowa v Polsku, v okolí Loun. Velitelská skupina přistála těsně před půlnocí u Lipna, ostatní roztroušeně mezi Postoloprty a Louny.

Vzpomínkové akce mají okolnosti výsadku Jan Kozina více přiblížit veřejnosti. „Ve čtvrtek 17. října na Mírovém náměstí vystavíme deset velkoformátových fotografií, které se váží k událostem z října 1944, a také model letadla Douglas C-47 Dakota, kterým výsadek Jan Kozina přiletěl,“ přiblížil hlavní organizátor vzpomínkových akcí Jaroslav Tošner. Zájemcům přímo na místě fotografie i tehdejší události okomentuje.

Tři členové výsadku, kteří přistáli nejblíž Loun v lokalitě Mělce, se ráno 17. října 1944 dostali do přestřelky s německými bezpečnostními složkami. Všichni padli. Mrtvá těla byla pohřbena na kraji Loun, kde je dnes menší pomníček. Lidé na místo ale tajně nosili květiny. „Těla parašutistů proto byla přesunuta na lounský hřbitov, ale i tam lidé chodili. Nakonec byla znovu vykopána, odvezena do Terezína a spálena. Popel vysypali Němci do Labe,“ připomněl před časem předseda Česko-ruské společnosti Louny Michal Petrik.

Přímo na Mělcích padlou trojici sovětských parašutistů připomíná památník z roku 1946, u kterého v sobotu 19. října od 10 hodin proběhne hlavní program vzpomínky. „Chybět nebude slavnostní zahájení a bojová ukázka s komentářem. I na Mělcích budou vystaveny ony velkoformátové fotografie,“ vylíčil Jaroslav Tošner.

Další bod programu se odehraje v poledne na lounské radnici. Při setkání se představí veřejnosti nová publikace Jaroslava Tošnera o příslušnících československé armády na západě, kteří pocházejí z Loun a blízkého okolí. K vidění bude část uniformy jednoho z nich nebo vyznamenání. „Publikace se jmenuje Odešli na východ, vrátili se ze západu. Pojednává o osudech 22 příslušníků naší armády na západě. Z toho je deset lounských rodáků, ostatní pocházejí z obcí kolem Loun,“ přiblížil autor, který na knize pracoval přibližně dva roky.

Na radnici se budou také předávat pamětní odznaky k 75. výročí výsadku Jan Kozina. Osudy jeho členů byly po dopadu do okolí Loun různé. Některým se podařilo projít až na Českomoravskou vrchovinu, kde se zapojili do partyzánského hnutí. Jiné členy výsadku Němci dopadli. Dva zahynuli v koncentračním táboře Terezín a tři do konce druhé světové války věznili. Dva parašutisté se jí dočkali na lounském Podlesí, jeden ze zajatých výsadkářů přistoupil na spolupráci s Němci.