Po odběrovém místě v Žatci volají hygienici. „Zřízení odběrného místa v Žatci bychom uvítali. Jednak by se mnoha lidem z okresu Louny zkrátila dojezdová vzdálenost, jednak by se ulevilo dalším odběrným místům v regionu,“ sdělila před několika dny vedoucí protiepidemického oddělení hygienické stanice v Lounech Zdeňka Klapková.

„Ze strany hygieny požadavek na zřízení odběrového místa v Žatci přišel, o jeho potřebě jsme se bavili při videokonferenci starostů okolních obcí. Z debaty vyplynulo, že je to záležitost kraje, nikoliv nemocnice nebo města. Na krajském krizovém štábu jsme dostali příslib, že ho bude kraj provozovat a že ho i uhradí,“ sdělila žatecká starostka Zdeňka Hamousová.

Krajský úřad má ale na věc odlišný pohled. „Odběrové místo musí zřídit vždy poskytovatel zdravotních služeb, kterým kraj není a nikdy nebyl. Předpokládáme, že odběrové místo zřídí nemocnice v Žatci. Pokud nově nastavené úhrady zdravotní péče ze zdrojů zdravotního pojištění provoz odběrového místa nepokryjí v celé výši, bude kraj o možnosti případné finanční spoluúčasti s nemocnicí teprve jednat,“ sdělil mluvčí Ústeckého kraje Martin Volf.

Podle ředitele žatecké městské nemocnice nemá špitál na zřízení odběrového místa peníze. „Během jarní epidemie jsme vyčerpali veškeré finanční rezervy. Ztráty způsobené omezením našeho provozu a zvýšenými náklady v důsledku epidemiologických opatření máme v řádech desítek milionů korun. Nemůžeme si dovolit vynaložit další finanční prostředky,“ sdělil ředitel žatecké nemocnice Jindřich Zetek.

Měsíční náklady na provoz odběrového místa vyčíslil přibližně na 150 tisíc korun. Pokud by se peníze našly, jeho zřízení u vjezdu do areálu nemocnice z parku, kde se nacházelo na jaře, by bylo podle něj možné během několika dní. Existuje předpoklad, že potřebné zázemí dodají hasiči, personál žatecká nemocnice. Odebrané vzorky se budou testovat v laboratořích jinde, v Žatci na to nemocnice nemá akreditaci.

Je pravděpodobné, že se peníze na otevření odběrového místa v Žatci najdou. Některé obce a města v okolí už vyjádřily ochotu na něj přispět. Například Podbořany jsou připravené poslat 50 tisíc korun. „Rada města schválila příspěvek na odběrové místo nemocnici Žatec ve výši 50 tisíc korun, pokud provoz tohoto místa nedokáže zafinancovat Vláda ČR, Ústecký kraj, zdravotní pojišťovny nebo Ministerstvo zdravotnictví ČR,“ stojí v usnesení z posledního jednání rady.

Počet aktuálně nemocných s diagnózou covid-19 se v okrese Louny pohybuje mezi padesáti až sedmdesáti, v závislosti na denním přírůstku nakažených a uzdravených. Například během úterý 29. září testy prokázaly nemoc u dalších pěti lidí z okresu, naopak 15 jich hygienici označili za uzdravené. Ve středu 30. září bylo patnáct nově nakažených. Od začátku dubna testy prokázaly covid-19 u dvou set lidí v okrese Louny.

V současné době řeší hygienici mimo jiné onemocnění u pacientů a zaměstnanců v Psychiatrické léčebně Petrohrad na Podbořansku. Zařízení nepřijímá nové pacienty, platí zákaz návštěv a vydávání krátkodobých propustek pro pacienty.