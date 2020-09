Desítky dětí ze dvou tříd, 3. B a 9. B, žatecké Základní školy Jižní jsou od úterý 22. září v karanténě. Čekají je testy na covid-19, onemocnění se prokázalo u jednoho ze žáků v každé třídě. Děti pojedou na odběry do Mostu. Proč jim neodeberou vzorky na testy jako před dvěma týdny u vedoucích úředníků radnice a vedení města na žatecké poliklinice? A proč už není ve městě opět odběrové místo? Na to se ptá řada obyvatel Žatce.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„V případě odběrů lidí z radnice nás oslovilo město, bylo třeba testy provést co nejrychleji, aby nebyl ohrožen chod úřadu. U dětí ze školy takové nebezpečí z prodlení nehrozí,“ vysvětlil ředitel žatecké nemocnice Jindřich Zetek. „A co se týká obnovení odběrového místa v Žatci, to je věcí peněz a personálu. Ani jedno na to nemáme,“ dodal.