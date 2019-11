Jedno měli společné. Lidé, kteří se potkali na konferenci Digitální bezpečnost a gramotnost, považují internet za velkou pavučinu. Jenže namísto much v ní můžou uvíznout naše děti. Akci, kde se mluvilo i o nedávných skutečných případech, hostila v úterý 5. listopadu Severočeská vědecká knihovna v Ústí.

Organizátoři akci uvedli ukázkou z aktuálního snímku Víta Klusáka a Barbory Chalupové V síti. Je o predátorech z říše lidí. Ti se pohybují na internetu, kde tráví mnoho času i děti. Rodiče často nemají potuchu, do jakého nebezpečí se můžou dostat. Predátoři cíleně navštěvují sociální sítě, aby z dětí vylákali intimní materiály. Někdy to může skončit i schůzkou a pak pohlavním stykem či zneužitím. Predátoři své oběti většinou vydírají, děti pak psychicky strádají.

V síti - dokument V. Klusáka a B. Chalupové Zdroj: YouTube.com/Totalfilm.cz

Alarmující skutečnosti, které snímek ostřílených dokumentaristů v čele s Klusákem přinesl, vystihl Petr Vojnar. „Když jsem ho viděl poprvé, byl jsem s nervy na štíru,“ řekl moderátor, kterého možná znáte z TV Prima. Tématu internetových predátorů se věnovali v několika dílech svého investigativního pořadu Černota na TV Seznam také Martin Klesnil a Patrik Fiala, kteří na konferenci do Ústí dorazili.

Založili si profil nezletilé dívky na internetových stránkách Lidé.cz a na Facebooku. „Během měsíce nám přišlo 600 žádostí o přátelství,“ vylíčili na akci. Dostávali pak zprávy typu: „Ahoj, šla by ses fotit?“ Klesnil podotkl, že predátoři smyšlené dívce nabízeli i přivýdělky. Někdy i za lákavé peníze. Často šlo o nějaké focení. „Jde jim o jediné: získat nahé fotky dětí,“ je přesvědčený dokumentarista. „Dobře vědí, že dělají něco nezákonného, a bojí se policie. Jsou opatrní a často se z chatu chtějí přesunout za webkameru,“ doplnil filmař.

Přes falešný profil komunikovali investigativci s predátory čtyři měsíce. Ti stupňovali psychický nátlak. Dětem vyhrožovali, že pošlou už zaslané fotky jejich kamarádům i na jejich školu. „Dítě si pak neví rady. Bojí se to říct rodičům i ve škole. Nezavolá policii a foto nebo video jim pošle,“ popsal typickou situaci na síti Fiala. Predátor má pak na uvízlou „mouchu“ ještě větší páku na další vydírání.

Dokumentátoři se s některými predátory sešli. Byli mezi nimi důchodce i mladý muž, manažer i odsouzený propuštěný na amnestii. „Na webkameře vypadal jako drsňák, který v tom umí chodit, ale na schůzce sklopil hlavu. Dělal ze sebe strašnou chudinku a slíbil nám hory doly,“ přiblížil Fiala jedno ze setkání.

Cílí i na mladé kluky

Jak reálné bývají ty „hory doly“, vyjevil případ jiného predátora. Týden po tom, co je nasliboval, to zkoušel na jinou nezletilou znovu. Klesnil doplnil, že si na dvou internetových stránkách s Fialou založili i falešný profil nezletilého chlapce. „Trvalo jeden večer, aby nám přišlo 600 zpráv pro 13letého kluka,“ konstatovali filmaři.

K reálnému případu zneužívání nezletilých chlapců došlo nedávno i v Ústeckém kraji, kdy skautští vedoucí vydírali své ústecké svěřence. „Založili si profil mladé holky a pak jim psali vyfoť se, natoč video. A pořád se to stupňovalo,“ připomněli dokumentaristé. Ve finále se malí skauti měli natočit při pohlavním styku s nějakým dospělým mužem, aby nebyli prozrazeni. Vedoucí za nimi přišli s tím, že je také někdo vydírá a že se obětují. „Děti se nechaly oblbnout. Zneužili je a nyní za to sedí,“ doplnil Martin Klesnil.

Filmaři se svým pořadem a diskuzí vystupovali v 8. a 9. třídách i na středních školách. S predátorstvím na síti se prý děti nejčastěji setkávají ve věku 13 a 14 let. Ovšem bývá i nižší, sahá až k 10 letům. „Učitelé se bojí toto kontroverzní téma prezentovat menším dětem,“ konstatovali ale Klesnil s Fialou.

Připustili, že ani děti nemusejí v podobných případech být úplná neviňátka. Hlavně takové 14leté dívky ze sociálně slabých rodin si můžou tímto způsobem chtít prostě přivydělat. A někdy i s vědomím rodičů.

Policisté věnující se kybernetickému zločinu mají podle filmařů své metody, jak na predátory. Používají i falešné profily, ale ne „volavky“. Usvědčení pachatelů v podobných případech před soudem komplikuje nedostatek důkazů, dokázat se dá leckdy maximálně vyhrožování.

Učitel: Technologie musíme ovládnout. Kvůli ochraně dětí

Petr Samec. Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Webmaster a správce informačních technologií na jedné z největších škol v Ústí nad Labem ZŠ Mírová, 38letý rodák z Ústí Petr Samec, se pohybuje v oblasti informačních technologií přes dvacet let. Učí patnáct let, zabývá se kyberšikanou. S podporou Nadace O2 ve vzdělávacím zařízení na Severní Terase řeší projekt Bezpečné školy.

Kdy se vaše škola zapojila do projektu Nadace O2?

Před dvěma lety. Byli jsme první v Ústeckém kraji. Nejdřív mělo jít o pomoc se zabezpečením sítě. Zjistili jsme ale, že důležitější je vzdělávat rodiče o nebezpečích internetu. Mívají i dvě zaměstnání, aby měli na nájem a mohli dětem něco dopřát. Nemají čas. Nejjednodušší je pro ně strčit jim do ruky tablet. Bez varování.

Na co konkrétně jste stotisícovou podporu Nadace O2 použili?

Zainvestovali jsme do školení i reklamy, abychom na ně dostali co nejvíc rodičů. Necílíme jen na ty našich dětí, ale na co nejširší veřejnost. Zjistili jsme, že nejlepší je co nejvíc je vystrašit. Podobně jako straší obrázky nádorů na krabičkách od cigaret. Měli jsme už dvě přednášky, další bude v lednu s Janem Kršňákem. Chtěli bychom k nám dosat i jednoho kriminalistu na téma sextingu.

Vystoupil jste na konferenci o mediální gramotnosti. Jak potřebná je?

Jestli to nebudeme řešit teď, za deset let můžeme mít vážné problémy. Nebál bych se školit o ní děti už v první třídě nebo v mateřské škole. Děti se s technologiemi učí velmi rychle, rodiče zaostávají. Cílem iniciativ, které představila konference, není minimalizovat práci s technologiemi. Ale naučit se je ovládat.

Vaše škola zakazuje mobily ve třídě. Jak to vypadá?

Děti se spolu opět začaly bavit a jsou připravené na hodinu. O přestávkách se zase objevují hloučky. Je pravda, že když měli žáci mobily, měl dozor klid. Se zákazem měl problém jen jeden rodič, ale nechal si to vysvětlit. Díky tomu jsme u nás eliminovali kyberšikanu.

Jaké podmínky mají školy k tomu, aby učinily tento krok?

Ministerstvo školství je alibistické, když tento zásah nechává na odpovědnosti ředitele. Problém s tím mívá Česká školní inspekce, její kontrolu teprve čekáme. Dodávám, že ale u nás nezakazujeme mobily pro vzdělávání, jen o přestávkách.

Jak náročné je dnes zabezpečit počítač a telefon?

Nepříliš. V technologiích jsou dnes jen tři operační systémy: Windows, Android a Mac. Na Windows 10 můžete jednoduše nastavit stránky bezpečné pro děti. Nebo i to, že se jim počítač po hodině vypne. Na stránkách www.o2chytraskola.cz najdete videonávody, jak zabezpečit mobily i počítače.

Máte vlastní děti?

Čtyřletého syna. Chci, aby moderní technologie byly jeho sluhou, ne pánem. Dělám všechno pro to, aby u nich netrávil moc času.