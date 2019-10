Mistře, děkujeme za Vaše krásné písničky, budete stále v našich srdcích. Děkujeme za krásný zážitek z Tvého koncertu v Lounech a osobního setkání s Tebou. Takové a další vzkazy se objevily na kondolenčních listinách v Městské knihovně v Lounech po úmrtí Karla Gotta. Během tohoto týdne do nich přidaly pár slov nebo se jen podepsaly desítky lidí.

„Kondolenční listiny se během pár dní zaplnily, pořídíme proto další. V sobotu se v Lounech na náměstí konají trhy, vinobraní a Německý víkend, předpokládáme, že k nám přijdou projevit soustrast další lidé,“ sdělila knihovnice Johana Prošková.

Právě do soboty, tedy do zpěvákova pohřbu, budou ve vestibulu knihovny kondolenční listiny k dispozici. Pak je knihovna pošle jeho manželce Ivaně Gottové. „Zabýváme se kulturou, Karel Gott patřil k největším českým umělcům 20. a 21. století. Z naší strany je zřízení kondolenčního podpisového místa pocta této významné osobnosti,“ vysvětlila ředitelka knihovny Dagmar Kučerová. Knihovna v minulých dnech zaznamenala velký zájem o CD Karla Gotta a knihy o něm, všechny si návštěvníci vypůjčili.

Vzpomínkové místo je v Lounech také u Mariánského sloupu na náměstí. Objevilo se tam pár fotografií Karla Gotta, květin a svíček.

Jedním, kdo za zpěváka zapálil svíčku, byl i Petr Pavel Šimáček ze Žatce. Kdysi s ním spolupracoval. „Svíčka se vzpomínkami na něj u nás doma hoří nepřetržitě od první zprávy o jeho skonu,“ sdělil. Na pohřeb ani mši do Prahy se nechystá. „Zůstanu v soukromí s jeho písněmi a jeho fotografií, kterou s přáním osobně předal mé těžce nemocné mamince v Žatci v polovině osmdesátých let. Plně i u mne platí, že charismatická legenda nezemřela a žije nadále i v mém srdci,“ přiblížil.

S Karlem Gottem zažil mnoho hezkých, ale třeba i dramatických chvil. „Ve vile na pražské Bertramce při příchodu zapomínal vypnout alarm. Jednou jsme v jeho obýváku začali natáčet rozhovor pro rozhlasovou Zákrutu, když dům obklíčila policie. Viděl jsem na balkóně muže s pistolí a říkám to Karlovi. On bleskurychle vstal a říká s úsměvem a klidem: „Aha, zase…“ Já netušil, o co jde. Karel měl pro tuto chvíli v předsíni připravenu basu whisky a podával láhev s omluvou veliteli zásahu. Ten mu vyčítavě říkal: „Ale pane Gotte, to už jsme tady v tomto týdnu potřetí,“ zavzpomínal na úsměvnou příhodu Petr Pavel Šimáček.

Zavzpomínejte na jedinečného Karla Gotta

