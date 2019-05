Pochody, na které v Lounech, Libochovicích, Praze a dalších městech po celé republice přišly stovky lidí, to neskončilo. Peticí, která žádá vyšší tresty či změnu systému nahlašování týrání, také ne. Pořadatelé akcí, které připomněly utýrání tříletého chlapce letos v únoru v Lounech, chtějí v aktivitách proti násilí pokračovat. V plánu jsou další osvětové projekty.

„Celkem jsme pod petici získali 16 332 podpisů. Naším cílem je, aby se podobné případy už neopakovaly. Tresty musí být přísnější a lidé se nesmí bát oznámit násilí,“ říká Petra Čermáková, jedna z organizátorek akcí.

Petice žádá důkladné prošetření smrti chlapce v Lounech, o jehož týrání údajně někteří lidé z okolí věděli, ale neohlásili jej, ale hlavně také systémové změny. Signatáři chtějí, aby soudy udělovaly za podobné činy tresty na horní hranici, tedy co nejvyšší. Také by rádi otevřeli diskuzi na téma ohlašování násilí, podle nich se často lidé bojí, třeba pomsty. Lepší by podle nich měla být i osvěta.

Chtějí také uzákonění vyšších trestů za týrání dětí. Nyní je možné udělit trest 1 až 5 let vězení, až 8 let pokud je týráno zvlášť surově, dlouho, či pokud dojde k těžké újmě na zdraví a až 12 let pokud dojde k úmrtí. V případu Marečka je údajný pachatel obviněn z vraždy, hrozí mu 15 až 20 let či výjimečný trest.

Petice aktuálně míří na státní zastupitelství, na ministerstva, k veřejnému ochránci práv, k úřadům na ochranu dětí, ale i k poslancům a senátorům.

Deník proto oslovil také politiky, zda o problému chtějí jednat a jaké jsou jejich názory. Dotazováni byli senátoři za Lounsko, Chomutovsko a Mostecko. Neodpověděli. Deník také rozeslal emaily zástupcům všech devíti stran ve Sněmovně, pokud mají poslance v Ústeckém kraji, tak přímo jim.

Osvěta je klíčová

Odpověděla ale jen třetina, ozvali se zástupci ANO, Pirátů a KDU–ČSL. Všichni uvedli, že projednání petice na půdě parlamentu by určitě podpořili. Shodují se také, že nejdůležitější je osvěta. „Statistiky říkají, že nejvíce násilných trestných činů a zneužívání se děje mezi nejbližšími. Osvěta je klíčová. Pojďme téma otevřít,“ říká Jan Bartošek z KDU–ČSL s tím že výše trestů by měla být maximálně možná, je ochoten se bavit i o zvýšení.

I další dva politici vyzývají k tomu, aby lidé nebyli lhostejní k násilí. Oznámení by se měla řešit citlivě. Aktuální sazby za týrání považují za dostatečné. „Týrání není vnitřní věcí té rodiny, děti mají nárok na ochranu,“ říká Pirát Mikuláš Peksa. „Současné tresty jsou dostatečné, je nutné shromáždit dostatek důkazů a využívat horní hranici trestu,“ uvádí Pavel Růžička z ANO.

Pořadatelé akcí na podporu týraných dětí chtějí rozjet i další projekty. Uvažuje se třeba o vzniku pomníčku pro všechny oběti. „Plánujeme určitě další aktivity. Chceme připravit osvětové akce, aby lidé nebyli lhostejní k okolí, týrání se nesmí přehlížet. Příští rok bychom také opět rádi uspořádali pochody proti násilí,“ dodává další pořadatelka Lucie Veselá.