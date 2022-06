Povinnost přihlásit se k místnímu poplatku prostřednictvím předepsaného formuláře byla do 15. ledna, třetina lidí z devatenáctitisícového města ji nesplnila. Radnice je vyzývá, aby tak učinili nejpozději do 20. června. „Formuláře jsou k dispozici na městském úřadě a na jeho webových stránkách. Vyplněné je nutné odevzdat osobně na radnici nebo zaslat prostřednictvím pošty či datové schránky,“ připomněl mediální zástupce města Tomáš Kassal.

Do konce června je potom potřeba poplatek zaplatit, částka na osobu pro letošní rok činí 900 korun. Platit je možné bezhotovostně na účet města, hotově či platební kartou v pokladně radnice nebo pomocí QR kódu umístěného na webu městského úřadu. Poplatek zatím nezaplatilo několik tisíc lidí.

Pro město jde o nezanedbatelnou částku, od lidí by platbami za odpad mělo letos získat přibližně 16 milionů korun. Pokud by například třetina obyvatel nezaplatila, zhruba pět milionů korun by město nejenže nevybralo, ale navíc by je muselo svozovým firmám zaplatit ze svého.

Podle žatecké starostky Zdeňky Hamousové se město bude snažit tyto poplatky vybrat. „Lidé mají čas zaplatit do konce června, uvidíme, kolik jich nakonec nezaplatí. Hodně Čechů nechává obecně placení poplatků na poslední chvíli, vidíme to například u daní. V každém případě hned v červenci začneme obesílat lidi a vyzývat je, aby si své záležitosti dali do pořádku,“ sdělila. Pokud hříšník nebude reagovat ani na výzvu ze strany města, pravděpodobně přijde sankce. „Využijeme to, co nám umožňuje legislativa,“ popsala starostka.

Přihlášení k místnímu poplatku a jeho uhrazení do 30. června vyplývá ze žatecké vyhlášky o místním poplatku. V případě nesplnění této povinnosti může město podle zákona uložit pořádkovou pokutu.