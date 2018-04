Odstávky elektřiny oznámí klientům mail a SMS

Severní Čechy - Zájemci o novou službu se mají registrovat ve veřejné internetové aplikaci.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Klienti ČEZ Distribuce mohou získávat informace o plánovaných odstávkách či poruchách na jimi zadaný e-mail nebo tefonní číslo prostřednictvím SMS.

Jediné, co pro to klienti musejí udělat, je se zaregistrovat. Tato služba je zcela zdarma a je určena všem, kteří odebírají elektřinu na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce. Možnosti sjednání služby jsou dvě, a to prostřednictvím registrovaného přístupu v Distribučním portále, nebo prostřednictvím veřejné webové aplikace na www.cezdistribuce.cz/sluzba.