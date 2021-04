/FOTO, VIDEO/ Rybáře, kteří se na zahájení sezony na pstruhových revírech sjeli o víkendu do Žatce z celé republiky, zaskočila nemilá událost. Do Ohře vytékaly z výusti kousek nad železným mostem splašky z městské kanalizace. Lejna, kusy toaletního papíru, hygienické vložky. Našedlá voda se táhla u pravého břehu desítky metrů.

Do Ohře v Žatci vytékaly splašky z kanalizace. | Video: Alois Jurkovič

„Je to hnus,“ okomentoval to jeden z nejznámějších českých rybářů Jakub Vágner, který si zahájení sezony na Ohři v Žatci nenechal ujít. „Dochází k tomu často. U výusti z čističky odpadních vod v Žatci problém není, ale tady je to hrůza,“ řekl rybář Alois Jurkovič, který se kolem Ohře pohybuje často.