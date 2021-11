Antigenní testy do škol rozvezou hasiči. Jelikož se podle šetření hygieniků nákaza mezi dětmi šíří, očekávají v příštím týdnu skokový nárůst případů. V karanténě, případně izolaci, proto skončí daleko víc žáků, než je jich tam teď.

„Obáváme se, že po testování dětí ve školách v okrese Louny počty covid pozitivních skokově přibudou. Odhadujeme trojnásobně,“ sdělila ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Lenka Šimůnková.

Hygienici v minulých dnech řešili covid ve 14 školských zařízeních v okrese Louny, v karanténě nebo izolaci jsou desítky dětí například z lounských škol – ZŠ Prokopa Holého, ZŠ Školní nebo gymnázia. Tato střední škola měla minulý týden před podzimními prázdninami 27 covid pozitivních žáků v šesti třídách, dalších 61 dětí bylo v karanténě.

V odhadu razantního navýšení počtu dětí, u kterých testy prokáží covid 19, vedou hygieniky v Ústeckém kraji zkušenosti z testování žáků, kteří docházejí do jedné ze základních škol v Bílině. U řady z nich se z virózy s mírným průběhem vyklubal covid. Potíž je v tom, že děti nákazu šíří v rodinách, neočkovaní rodiče a prarodiče pak už mívají vážnější průběh.

Proč je situace ohledně covidu v okrese Louny aktuálně nejhorší v rámci celého Ústeckého kraje, hygienici přesně říct neumějí. „Když začínala pandemie, hodně postižený byl okres Litoměřice, neboť řada místních jezdí do zaměstnání do Prahy. Podobně je to v okrese Louny. Je možné, že se situace opakuje,“ vysvětlila Lenka Šimůnková.

Pokud se u dítěte prokáže pozitivní test na covid, jde do čtrnáctidenní izolace. Hygienici určí, kdo s ním byl v kontaktu, a ten musí do karantény a po několika dnech na test. Pokud je negativní, může se vrátit do školy, pokud pozitivní, jde do čtrnáctidenní izolace. Dítě tak může být doma i více než dva týdny.

Pro řadu rodičů a škol je to komplikace. Například na zmíněném lounském gymnáziu počty onemocněním nebo karanténou postižených žáků neumožňují přejít podle ustanovení školského zákona na distanční výuku pro celou třídu, proto musí zajistit výuku pro obě skupiny – pro žáky přítomné ve škole a pro žáky doma s nařízenou karanténou. „Hybridní výuka je pro nás novinkou, na kterou nejsme technicky ideálně vybaveni – až na výjimky probíhá pouze s použitím notebooku. Považujeme ji však za variantu vstřícnější než ponechat zvládnutí probíraného učiva pouze na samostudiu karanténou postižených žáků,“ informovala škola.

Od začátku pandemie byl v okrese Louny covid-19 laboratorně prokázán u 13 741 lidí, tedy zhruba u pětiny obyvatel. Z toho se 13 040 vyléčilo, 272 zemřelo.