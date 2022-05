Nižší ceny za pozemky pro stavbu domů, občanská vybavenost a blízkost Žatce. To jsou hlavní argumenty, které v posledních letech přilákaly k bydlení ve Staňkovicích mnohé mladé rodiny. Dům si tam nechal postavit také Jan Laibl s manželkou. „V Žatci jsem bydlel v paneláku, hledali jsme místo pro stavbu domku. Na Staňkovicích se nám líbilo, že tam byly parcely podstatně levnější než v Žatci, leží blízko města a je tam škola se školkou,“ vysvětlil.

S manželkou se přestěhovali do nového rodinného domu v zóně poblíž fotbalového hřiště, jejich sedmiletá Adélka chodí do staňkovické školy a do vedlejší školky čtyřletý Kubík. Oba rodiče pracují v Žatci. „Do města vozíme děti na kroužky, nakupujeme tam. Ve Staňkovicích je jeden menší obchod, chodíme tam jen občas,“ popsal Laibl.

Rovněž Jana Poláková s manželem jsou novými obyvateli Staňkovic. Pocházejí z Chomutova, několik let žili v bytovce v Hrušovanech. Kvůli práci chtěli blíž k Žatci a do rodinného domu. Jejich volba padla také na Staňkovice, dům mají rovněž v nové obytné zóně. „V našem rozhodování rozhodla pro Staňkovice cena parcely a že byla připravená pro stavění,“ vysvětlila Poláková. „Ve Staňkovicích jsme spokojeni,“ dodala.

Pozemky ve zmíněné obytné zóně ve Staňkovicích připravil pro výstavbu rodinných domů developer. Jinou lokalitu, na poli pod sídlištěm u silnice na Tvršice, chce obec zasíťovat sama. Vznikne tam 30 až 50 domů. „Bohužel to zatím nemáme vyřešené po stránce změny územního plánu, takže hned tak s pracemi přímo na místě nezačneme,“ sdělil starosta Vladimír Libich.

Nárůst počtu obyvatel ve Staňkovicích je podle něj znát. „Třeba při vítání občánků. Před lety jich bylo za rok jen pár, teď se pohybujeme mezi deseti a patnácti ročně,“ přiblížil. Kapacita staňkovické mateřské školy je zcela naplněná, úvahy o stavbě nové ale narazily na vysoké náklady.

Trend poslední doby, kdy počet obyvatel měst v okrese Louny klesá a naopak roste počet lidí bydlících ve vesnicích kolem nich, platí třeba i v Holedeči u Žatce. Za posledních deset let počet obyvatel obce stoupl o desetinu a přehoupl se přes šest set. Relativně noví jsou v obci manželé Lada a Ladislav Šimkovi. Oba prožili dětství na sídlištích v Žatci. V době, kdy řešili společné bydlení, se rozhodli splnit si sen v podobě rodinného domu se zahradou. Když si spočítali, jak vysoké náklady by na koupi starého domu a následnou rekonstrukci vynaložili, dospěli k názoru, že si postaví nový podle svých představ.

„Začali jsme shánět pozemek. V Žatci v tu dobu žádná zajímavá parcela nebyla. Rozhodli jsme se pro Holedeč. Dům jsme postavili tam a ze Žatce se odstěhovali,“ zavzpomínala Šimková. „Bydlení na vesnici má svá pro a proti. Nejsou tu takové možnosti vyžití jako ve městě. Na druhou stranu se i v Holedeči koná řada akcí. A třeba obchod máme otevřený i o víkendu. Myslím, že bydlení v Holedeči má více výhod. Jsem spokojená,“ dodala.