Zvládnout nouzový stav platný kvůli šíření koronaviru se různými opatřeními snaží také v obcích okresu Louny. Pracovníci obecních úřadů roznášejí jídlo seniorům, ženy šijí ochranné roušky na obličej. Někde dokonce vyhlásili povinnost jejich nošení na veřejnosti ještě dřív, než tak učinila vláda.

To je příklad Liběšic na Žatecku, kde toto opatření platí od středečního rána. A to i ve spádových vesnicích. „Občané jsou povinni nosit roušky, respirátory nebo jiné zakrytí obličeje na veřejném prostranství, v obchodech, na obecním úřadě, na farním úřadě, v kostele, v kapli na faře, v čekárně lékaře,“ informoval starosta Petr Valenta. Stejné opatření platilo i v Deštnici na Žatecku. „Zákaz vstupu bez roušek platí v obchodě a na obecním úřadě,“ uvedla starostka Lucie Vokurková.

Nejohroženější skupině obyvatel, seniorům nad 70 let, v Liběšicích i Deštnici nabízejí zajištění nákupu jídla a léků. Smyslem je, aby starší lidé nemuseli vůbec vycházet ze svých domovů.

Podobnou službu zajišťuje také obecní úřad v Domoušicích na Lounsku. „Zavřeli jsme sice naši mateřskou školu, ale v její jídelně vaříme dál. Hotové jídlo seniorům roznáší naše sociální pracovnice,“ popsal starosta Zdeněk Kutner. Obec vyzvala své občany, aby dali přednost nákupu v místním obchodě, než aby jezdili do měst.

Kvůli zajištění stravování starších obyvatel obnoví ve čtvrtek provoz školní kuchyně v Tuchořicích. Jídlo z ní budou lidem rozvážet dvě zaměstnankyně obce. V Tuchořicích také využili roušky, které před lety nakoupili, když se světem šířila ptačí chřipka. „Dal jsem je například našim pošťačkám, aby byly aspoň trochu chráněné,“ sdělil tuchořický starosta Ladislav Kubiska.

V pohotovosti jsou rovněž místní dobrovolní hasiči, a to pro případ, kdyby někdo potřeboval jejich pomoc či kdyby se nařízená opatření ještě více vystupňovala.

Právě sbor dobrovolných hasičů, ale i starostku, mohou kontaktovat ti obyvatelé Dobroměřic, kteří z důvodu nemoci či jiného handicapu potřebují obstarat nákup nebo přivézt léky. „Už to pár lidí využilo. Konkrétně na mě se obrátila starší rodina, která potřebovala přivézt potraviny,“ sdělila starostka Ivana Sihlovcová. Obec více komunikuje se svými občany elektronicky, aby nemuseli na úřad osobně.

V mnoha obcích okresu Louny se v tomto týdnu místní ženy zapojily do šití ochranných roušek. Stejně tak i v Dobroměřicích „Už jsme od nich dostali první várku, naši občané si mohou roušky vyzvednout na obecním úřadě nebo u hasičů. V hasičárně máme sběrné místo na bavlněné látky, ze kterých se roušky šijí,“ doplnila dobroměřická starostka.

Ušít roušky pro všechny obyvatele. To je cíl dobrovolnic v Žiželicích a spádových Hořeticích a Stroupči. „Naše malá dílnička vznikla v obývacím pokoji rodinného domu ve Stroupči. Obec zakoupila látky a gumičky a my, švadlenky vyučené ze dne na den, se snažíme uspokojit co nejvíc našich občanů. Látky nemusí být pouze nové, posloužilo nám poctivé letité pevné prostěradlo nebo můj puntíkatý ubrus po babičce,“ popsala Jaroslava Mangová ze stroupečského okrašlovacího spolku, jehož členky šijí zdarma roušky pro obyvatele obce. „Od včerejška jsme ušily 270 roušek,“ sdělila ve středu odpoledne.

V Postoloprtech se šijí roušky v domě dětí a mládeže, pracovnice městského úřadu stříhají látku a pomáhají dle svých možností. „Za den jsou schopny ušít zhruba dvě stě roušek, zájemci o ně mohou kontaktovat dům dětí a mládeže. Zatím je ale zájem větší, než stíhají ušít,“ vzkázal postoloprtský starosta Zdeněk Pištora.

Pomoci svým obyvatelům, zvláště pak seniorům, se snaží také další města okresu Louny. „V Lounech funguje krizová linka pro seniory na telefonním čísle 603 192 021. Senioři, kteří jsou bez možnosti požádat o pomoc rodinu či známé, si mohou domluvit zajištění základních potřeb: nákup základních potravin, hygienických potřeb a léků,“ řekl lounský starosta Pavel Janda.

V Podbořanech mohou lidé volat na telefonní čísla 777 214 105 nebo 777 214 335. Do pomoci lidem se tam zapojila také nedávno zřízená městská policie. V Žatci je speciální linka pro seniory na telefonním čísle 725 957 166.