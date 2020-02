Svázaná koza naříkající na celou vesnici, dvě desítky psů zavřených v nuzných podmínkách domu. To jsou dva loňské případy týrání zvířat v okrese Louny. Celkem jich tam v roce 2019 policisté řešili 17, tři z nich kvalifikovali jako trestné činy a zbytek projednaly úřady jako přestupky. Počty případů jsou srovnatelné s rokem 2018.

Ilustrační snímek. Pes v útulku | Foto: Deník / Milan Kilián

Týraná zvířata z okresu zpravidla končí v útulku v Jimlíně. Ročně jich jsou desítky, zejména psů. Nechybějí mezi nim ale ani kočky či hospodářská zvířata. Právě v tomto útulku se nachází i koza, kterou policisté majiteli odebrali loni v létě v Holedeči u Žatce. Svázaná v bedně prožila celou noc, její nářek se ozýval široko daleko. Úřady zvíře zabavily a předaly do útulku v Jimlíně. „Stále je u nás, těší se dobrému zdraví. Pár lidí se na ni ptalo, že by si ji vzalo, podle zákona ji ale můžeme vydat jen do registrovaného hospodářství,“ sdělil provozovatel útulku David Kubalík.