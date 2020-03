„U nás mají všichni učitelé nařízenou práci z domova. Je na nich, jak si zorganizují dálkovou výuku svých studentů. Ve škole se budeme scházet k poradám,“ popsal ředitel žateckého gymnázia Miroslav Řebíček. Kancelář hospodářky je pro veřejnost dál otevřená, do školy chodí také další provozní zaměstnanci. Starají se o běžnou údržbu a uklízejí budovu, začne třeba tradiční jarní mytí oken.

Na Obchodní akademii a Střední odborné škole zemědělské a ekologické v Žatci chodí učitelé do školy dál. „Máme porady, školení, pedagogové posílají pomocí mailů a sociálních sítí studentům úkoly k výuce. Do školy budou učitelé chodit i v příštím týdnu, pak uvidíme,“ sdělil ředitel školy Jiří Karas. Kuchyně s jídelnou funguje v omezeném provozu, zajišťuje stravování pro zaměstnance školy. Uzavřený je plavecký bazén, který jinak slouží i žatecké veřejnosti. „Proběhne jeho úklid a údržba,“ doplnil Karas.

V Žatci je pět základních škol, do kterých chodí celkem 2 120 dětí. Jednou z největších je ZŠ Komenského alej. „Našich přibližně padesát pedagogických pracovníků tento týden chodilo normálně do školy, příští týden jsem jim dal na výběr, zda chtějí pracovat z domova nebo ze školy. Bude to tak půl na půl,“ přiblížil ředitel Zdeněk Srp.

Žáci dostávají úkoly přes elektronickou žákovskou knížku a internetové stránky školy, kdo chce, může si pro ně přijít přímo do školy. V jídelně se nevaří, provádí se větší úklid a inventura.

Učitelé ZŠ Jižní pracují ze školy. Také v jejich případě je podstatnou náplní práce zajistit výuku dětí. „Není to úplně jednoduché. Učitelé běžně pracují s materiály, které jsou určené pro výklad látky ve třídách. Nyní je musí uzpůsobit tak, aby je děti doma případně s pomocí rodičů pochopily,“ vysvětlil ředitel školy Martin Hnízdil.

Například rodičům prvňáčků posílají učitelé různé návody a pomůcky, jak domácí výuku co nejlépe zvládnout. Zdarma si také mohou z internetu stáhnout některé elektronické učebnice. „Jsou ozvučené, obsahují i cvičení na doplnění a procvičování učiva. Při běžné výuce ve třídách některé využíváme, děti to zabaví. Ve slabikáři je například i část, kde je písanka a ukázka, jak se správně píše konkrétní písmeno, jak mají probíhat tahy, jaký mají mít sklon,“ přiblížila učitelka I. B Romana Smékalová. Škola na svém webu připravila výukové materiály pro vyšší ročníky, jsou netradiční a podané spíše zábavnou formou.

Žáci a studenti kvůli přijatým opatřením přijdou o celou řadu akcí. Zrušená je například návštěva Evropského parlamentu v Bruselu, kam měl jet autobus se žateckými studenty v závěru března. Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD v Žatci ruší odborné praxe. „Naši studenti měli jet na praxe také do Itálie. Teď do lyžařských středisek v Alpách, na jaře a v létě do středisek u moře. Vše jsme zrušili,“ sdělila ředitelka školy Stanislava Sajdlová.