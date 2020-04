Zaměstnanci továren, pokud je jako agenturní pracovníky nepropustili, většinou o příjem úplně nepřišli. „Zaměstnancům budeme vyplácet 80 procent průměrné mzdy,“ informovala například žatecká společnost Koito s několika sty zaměstnanci. Většina pracovníků firmy zůstane doma kvůli přerušení výroby minimálně do velikonočního pondělí.

Někteří drobní podnikatelé a živnostníci, kterým opatření znemožnila vydělávat, jsou na tom z hlediska svých příjmů hůř. Například Aleš Stroukal ze Žatce se 26 let živí tím, že sjednává lidem pojištění. Jeho příjmem jsou provize, ty teď nedostává.

„Živím se sjednáváním a následným servisováním životních pojistek a celá moje práce je založena na osobním jednání s klienty, což nyní padlo. Teoreticky bych to mohl dělat i na dálku přes telefon či počítač, ale bez osobního kontaktu to není ono. Tahle práce je o důvěře mezi mnou a klientem, je třeba mnohé vysvětlit, není to jako si koupit rohlík nebo kolo. Osobní kontakt je nutný,“ vysvětlil. „Když někdo říká, že je doma na osmdesáti nebo šedesáti procentech mzdy, tak já jsem na nule. Samozřejmě potřebuji, aby opatření co možná nejdřív skončila a já se kvůli své práci zase mohl normálně setkávat s lidmi,“ dodal.

Rovněž Pavla Kylouška ze Žatce se současná koronovirová opatření dotkla. Dlouhé roky ve městě ve svém domě provozoval obchod s rybářskými potřebami, který počátkem letošního roku prodal. Od nového provozovatele prodejny dostává nájem, stejně tak jako od sousedního zlatnictví.

„Oba obchody jsou zavřené, oběma jsem proto v dubnu odpustil nájemné. Pro nového majitele obchodu s rybářskými potřebami je to obzvlášť nepříjemné. Leden a únor byly v prodejích vždy slabé a teď na začátku rybářské sezony musel obchod zavřít,“ popsal. Sám se chce věnovat vaření piva, v tomto oboru si doplnil vzdělání. „Bohužel pivovary, kde jsem měl domluvené, že jim budu vařit pivo, teď nevaří,“ sdělil.

Právě pivovary a restaurace patří k těm podnikatelským oborům, které přišly prakticky ze dne na den o podstatnou část odbytu a tím pádem i příjmů. Prodávají jen nepatrnou část z toho, co obvykle.

„Vaření jsme stopli, jakmile zavřely hospody. Zůstalo nám navařených osm tisíc litrů piva, které, abychom snížili ztráty, se slevou prodáváme. Otevřeli jsme okénko, přes které prodáváme pivo v lahvích. Kdo chce, tomu natočíme do petky. Pivo také rozvážíme někde na objednávku, doprava je zdarma. Ale samozřejmě to nepokryje ani zdaleka to, co prodáváme běžně,“ přiblížil současnou situaci majitel žateckého minipivovaru Pioneer Michal Havrda. Pokud by nynější opatření trvala delší dobu, mohla by podle jeho slov být pro některé majitele hospod a minipivovarů likvidační.

Drobní podnikatelé a živnostníci nejen v Žatci pozorně sledují, jak jim pomůže stát. Úplně nejradši by však byli, aby opatření kvůli koronaviru co nejdřív skončila a oni se tak opět mohli věnovat svým běžným činnostem.