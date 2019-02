Ústecký kraj - Po roce a čtvrt přijíždí prezident Miloš Zeman na oficiální návštěvu Ústeckého kraje. Jeho kroky sledujeme online. Pro aktuální informace stiskněte klávesu F5 nebo tlačítko aktualizovat.

19.00 Večeří v hotelu Větruše program prvního dne návštěvy Miloše a Ivany Zemanových v Ústeckém kraji končí.



18.35 Miloš Zeman s chotí se připravují na večeři. Čeká je předkrm v podobě ovčího sýru s rozmarýnovým bramborem a hlavní jídlo. Tím jsou medailonky ze zvěřiny s bramborovým röstem



17.42 Z Domu kultury odjel Miloš Zeman za svojí chotí do hotelu Větruše. Dnešní program prezidentského páru zakončí večeře.



17.38 Prezident republiky se podepsal do pamětní knihy města Ústí nad Labem a dekoroval prapor města stuhou prezidenta republiky.







17.35 Diskuze Miloše Zemana s Ústečany končí. O jejím průběhu přineseme zvláštní reportáž.



17.32 První dáma dorazila k ústeckému hotelu Větruše. Následovat bude ubytování, odpočinek a čekání na manžela. Společně absolvují v 19.00 večeři, kterou pro oba dnešní program skončí.



17.00 Setkání Ústečanů s prezidentem republiky právě začíná.



16.45 K Domu kultury v Ústí začínají přicházet první zájemci o setkání s prezidentem. Zatím to ale na závratnou účast nevypadá.



16.35 Z Teplic míří Miloš Zeman zpátky do krajského města. Ve zdejším Domě kultury proběhne od 17.00 setkání s občany města Ústí nad Labem.



16.32 Prezident republiky končí svojí návštěvu v teplických lázních. Jako dárek od vedení Lázní Teplice v Čechách si hlava státu odváží reprezentativní knihu o Teplicích (Teplice – Teplitz-Schönau) autorů Zykmunda, Neuvirta, Kurandy a Špačka. V bohaté fotodokumentaci je mnoho krásných pohledů na historické Teplice i lázeňské domy. "A ještě jako malou pozornost jsme přidali tričko se symbolem lázeňského piva – Mistr lázeňský," dodala Slišková.







16.20 Ivana Zemanová se loučí se Šluknovským výběžkem. Z Rumburku míří zpátky do Ústí nad Labem. Cesta do hotelu Větruše, kde bude prezidentský pár po celou dobu pobytu v Ústeckém kraji ubytovaný, potrvá zhruba hodinu.



16.18 Probíhá setkání hlavy státu s vedením teplických lázní. „Návštěva pana prezidenta v Císařských lázních je poměrně krátká. Pracovní oběd s poslanci a senátory zaujímal větší část. Ale i tak máme s panem prezidentem možnost pohovořit o lázních. Rádi bychom zmínili obecně přínos lázní jako našeho národního stříbra pro zdraví a kvalitu života obyvatel. Samozřejmě bychom rádi též představili teplické lázně a jejich unikátní termální minerální prameny a erudovaný personál, což dohromady představuje 96 % úspěšnost léčby pohybového aparátu a neurologických onemocnění," uvedla Iveta Slišková, obchodní ředitelka a.s. Lázně Teplice v Čechách.



16.12 Poté, co si prohlédla křížovou chodbu, kapli a Svaté schody, zastavila se Ivana Zemanová na chvilku rozjímání ve Svaté chýši.



16.05 Společně s projektovou manažerkou Klárou Mágrovou si Ivana Zemanová prohlíží Loretu Rumburk. Prostor je pro zvýšení atmosféry dekorovaný svíčkami.







16.00 Slavnostní oběd v Teplicích končí. Prezident republiky míří na setkání s vedením společnosti Lázně Teplice v Čechách, a. s.



15.58 První dáma přijíždí do Rumburku k hlavnímu vchodu do zdejší Lorety.



15.45 Zatímco účastníci oběda v Teplicích pomalu dokončují konzumaci, je dobré si připomenout, že pro Lázně Teplice v Čechách to není první prezidentská návštěva. Konkrétně lázeňskou budovu Císařské lázně v Teplicích v minulosti navštívili při své pracovní návštěvě v Ústeckém kraji také Klausovi. Tehdejší první dáma dokonce měla možnost v rámci svého programu vyzkoušet některé z procedur.

15.40 Ivana Zemanová se loučí s Mikulášovicemi a odjíždí do Rumburku.



15.30 Po krátkém setkání s vedením společnosti Mikov Mikulášovice v podnikové prodejně si Ivana Zemanová prohlíží podnikové muzeum.



15.25 Příjezd Ivany Zemanové do Mikulášovic. U vchodu do muzea firmy Mikov, která je známým výrobcem nožů, ji přivítal obchodní ředitel společnosti Jan Marek.



15.18 Na bezpečnost v okolí teplických lázní, kde probíhá prezidentské setkání s regionálními poslanci a senátory, dohlíží desítky policistů a členů ochranky. Prostor lázní je obehnán policejní páskou, provoz je zde omezen. V době příjezdu prezidentské kolony byly dočasně silnice uzavřeny. Podobně to bude vypadat při odjezdu do Ústí, kde se má prezident setkat s veřejností.



15.15 Ivana Zemanová s doprovodem opustila Vilémov a zamířila do nedalekých Mikulášovic.



15.10 Také ve Vilémově vrcholí oběd Ivany Zemanové. Podával se špenátový krém s uzeným lososem a zakysanou smetanou, pečený pstruh s rozmarýnovými brambory a ananasové plátky s jahodovým pyré. „Můj muž nebude věřit tomu, že jsem všechno ochutnala," řekla po obědě manželka hejtmana Jitka Bubeníčková.





15.00 Oběd v Císařských lázních zakončí po speciálním lázeňském zákusku a kávě likérové víno.



14.30 Oběd v Císařských lázních je v plném proudu. Po předkrmu, kterým byla gratinovaná mozzarella v parmské šunce a hříbkovém krému, přichází na řadu hlavní chod. Hovězí krk dušený na kořenové zelenině a cibulkách, se žampióny a bramborovou kaší budou účastníci zapíjet vínem z Vinařství Pod Radobýlem.



14.15 V restauračních prostorách v areálu Císařských lázních začal aperitivem oběd prezidenta republiky s poslanci a senátory z Ústeckého kraje. Someliér vybral pro tuto příležitost šumivé víno Chateau Valtice Grandioso Brut rose.

14.12 Těsně před odchodem na oběd nezklamal primátor Teplic a nadšený kuřák Jaroslav Kubera. "Těším se na to, jak si tam pokouřím s prezidentem. Jakmile si výjimečně zapálí on, tak i já, a ne že mi to bude někdo zakazovat. V tomto platí v našem státu rovnoprávnost z ústavy," pronesl.



14.10 Prezident republiky přijel do Teplic.







14.05 Také Ivana Zemanová zamířila na oběd. Ten jí přichystal šéfkuchař restaurace Mlsná koza ve Vilémově.



14.00 Miloš Zeman ukončil návštěvu porcelánky v Dubí a vyrazil do nedalekých Teplic. Tam ho čeká oběd se senátory a poslanci v Císařských lázních.



13.50 Příležitost ke krátkému rozhovoru s první dámou dostala tkadlena Yvona Šaverová. "Působí na mě jako úplně normální česká ženská," usmívala se Šaverová.



13.45 Ivana Zemanová si prohlédla tkalcovnu a živě se zajímala o provoz firmy STAP. Dotazovala se například na stáří strojů, odkud zaměstnanci do Vilémova dojíždějí, či jak firma získává pro své tradiční výrobky nové zákazníky. Seznámila se také s výrobou zipů a popruhů.



13.38 Půl hodiny před příjezdem hlavy státu se k budově Císařských lázní v Teplicích začínají scházet senátoři a poslanci zvolení za Ústecký kraj. Ti byli prezidentem pozváni na slavnostní oběd. Mezi prvními je dlouholetý primátor Teplic a senátor Jaroslav Kubera (ODS). Je vidět, že obědu s prezidentem přikládá velký význam. Proti všem svým zvyklostem totiž vybral ze svého šatníku jeden z nejlepších obleků, který zatím používal jen při vzácných příležitostech v Praze.





13.35 Miloš Zeman beseduje se zaměstnanci Českého porcelánu.



13.30 Ivana Zemanová přijíždí do Vilémova k budově ředitelství společnosti STAP, a.s., kde ji vítá generální ředitel Zdenek Raichart. Společně přecházejí do výrobní haly.



13.20 Radost z návštěvy prezidenta neskrýval starosta Dubí. „V posledních letech město Dubí či společnost Český porcelán navštívilo několik vysokých představitelů této země, ale i zahraničních hostů např. místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek, ministr kultury Daniel Herman či italský velvyslanec Pasquale D´Avino. Prezidenta republiky máme v Dubí vůbec poprvé. Jsme rádi, že se návštěva pana prezidenta Zemana podařila letos dotáhnout do konce," řekl starosta Dubí Petr Pípal.

13.00 Prezident republiky dorazil do Dubí. Přátelsky se přivítal s Vladimírem Feixem, který v červnu oslaví 82. narozeniny a v dubské porcelánce pracuje již 67 let. "Přeji vám mnoho dalších let v čele společnosti. Ať se vám daří ve vaší práci i nadále," popřál nestorovi Miloš Zeman. Podal si také ruku se starostou Dubí Petrem Pípalem. "Jsem rád, že se historie Dubí začíná měnit k lepšímu," narážel Zeman na fakt, že ještě před několika lety podkrušnohorské městečko žilo v podvědomí národa zejména díky svým problémům s prostitucí. Příjezdu Zemana přihlížely v naprostém klidu dvě desítky zvědavců.







12.52 Před hlavní budovou firmy Český porcelán, a. s. v Dubí prezidenta očekává vedení podniku společně s představiteli města. „Pana prezidenta přivítáme před hlavní budovou Českého porcelánu, ale setkání samotné, které bude mít dvě části, se bude odehrávat v Domě porcelánu s modrou krví. V té první se setká pan prezident s vedením naší společnosti, starostou Dubí a hejtmanem kraje. Seznámíme ho krátce z historií výroby porcelánu, která má v Dubí už 150 letou tradici i s tím, že společnost má od svého vzniku v roce 1991 stabilní vedení, ale i orgány představenstva a dozorčí rady. Nemá už osm let žádný úvěr, zcela se samofinancuje a že si denně vedeme přehled příjmů a výdajů. V druhé části programu vyjedeme společně s panem prezidentem a panem hejtmanem výtahem do prvního patra Modrodomu, kde je stálá expozice porcelánových výrobků, které se vyrábějí nejen v porcelánkách v Dubí a Duchcově, ale i v dalších porcelánkách na území Ústeckého a Karlovarského kraje. Po prohlídce bude následovat beseda s šedesáti zaměstnanci Českého porcelánu, pan prezident se zapíše do naší pamětní knihy a předáme mu jako dárek cibulákový trojdílný etažer z pěticípých mís," uvedl pro Deník Vladimír Feix, generální ředitel a.s. Český porcelán Dubí.



12.45 Kolona Ivany Zemanové odjíždí z České Kamenice a míří do Vilémova.



12.42 Ivana Zemanová poděkovala za výbornou skladbu přesnídávky. Ta se sestávala z domácích koblížků se zakysanou smetanou, jablíček v domácím těstíčku a švestek na víně se skořicí. "Složení přesnídávky jsem vybírala sama a to z našeho standardního menu," prozradila majitelka restaurace Starý klub v České Kamenici.



12.30 Po skončení pracovního setkání opouští Miloš Zeman Ústí nad Labem a vydává se do Dubí u Teplic.



12.15 Kolona Ivany Zemanové zastavila v České Kamenici u restaurace Starý klub. Majitelka restaurace Naďa Hrušková po krátkém uvítání pozvala první dámu a její doprovod na lehké občerstvení.



11.55 Prezident pokračuje v pracovních setkáních. V zasedacím sálu Krajského úřadu bude hovořit s řediteli krajských příspěvkových organizací, zástupci Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a zástupci odborů.



11.45 Ivana Zemanová s doprovodnou kolonou odjíždí z Ústí nad Labem. Spolujezdkyni jí dělá její tajemnice Blanka Mráčková. V dalším voze jede oficiální fotograf Ivany Zemanové Julius Filip a zástupce ředitele odboru Protokolu Kanceláře prezidenta republiky Miroslav Sklenář. Posádku třetího vozidla tvoří Jitka Bubeníčková a Pavlína Hulenová.





11.40 Začíná separátní program paní Ivany Zemanové. Ta se v doprovodu Jitky Bubeníčkové a asistentky hejtmana Pavlíny Hulenové vydává na Děčínsko. První zastávku udělá v České Kamenici. Prezident se s manželkou rozloučil vřelým polibkem.

Ještě před odjezdem Ivany Zemanové převzal prezidentský pár dary pocházející z Ústeckého kraje. Šlo například o sklo s českým granátem, který se těží v lomu u Podsedic na Litoměřicku. První dáma dostala od Ústeckého kraje skřítka Krušberka, který vznikl podle legendy odehrávající se v Krušných horách nedaleko Medvědí skály. Prezident si na hrad odveze také hůl z exotického dřeva bubingo, kterou pro něj vyrobili studenti z litvínovské školy. "Bubingo je charakteristické svou načervenalou barvou a je velmi tvrdé. Rukojeť je vyřezána do tvaru lva," doplnila mluvčí kraje Lucie Dosedělová.

Také prezident s chotí předali své dary. Oldřich Bubeníček se těší z vitráže s motivem českého lva. Jeho manželka obdržela kabelku zdobenou českými granáty. "Rozhodně není koupená v Pařížské ulici," glosoval Miloš Zeman.

11.35 Po skončení setkání s představiteli kraje, měst a obcí se prezidentský pár podepsal do pamětní knihy kraje.



11.00 V jednacím sále Zastupitelstva Ústeckého kraje začíná setkání prezidenta republiky a paní Ivany Zemanové s krajskými zastupiteli. Setkání se účastní rovněž nově zvolení starostové měst a obcí. Prezident na úvod poděkoval za výbornou organizaci celé jeho návštěvy. Hlavními tématy setkání byla dostavba dálnice D8, vyloučené lokality a problematika nepřizpůsobivých občanů a samozřejmě aktuální otázka prolomení či zachování těžebních limitů. "Prolomení těžebních limitů je menší zlo, než jejich zachování," horlil Zeman.

10.30 V souladu s časovým harmonogramem návštěvy dorazil prezident Miloš Zeman s chotí do Ústí nad Labem. Před budovou Krajského úřadu je přivítal hejtman Oldřich Bubeníček rovněž s manželkou. Příjezd prezidentského páru proběhl prakticky bez jakékoliv pozornosti obyvatel kraje. Kromě oficiálních hostů a novinářů jej sledovali pouze náhodní kolemjdoucí.

Miloš Zeman zvolil tmavý oblek s bílou košilí a tmavě modrou vázankou. Ta velmi dobře ladila s elegantním kostýmem stejné barvy, který si oblékla jeho manželka Ivana Zemanová. Hejtman Oldřich Bubeníček přivítal prezidentský pár v tmavém obleku a bílé košili. Jeho žena Jitka Bubeníčková přišla v černých kalhotách, které doplnil černobílý kabátek.

Během následujících tří dnů navštíví prezident Miloš Zeman Ústecko, Teplicko, Děčínsko, Mostecko a Chomutovsko.

Společný program mají manželé Zemanovi až do 11.40 hodin. Poté, co se podepíší do pamětní knihy kraje a převezmou dary, odjede Ivana Zemanová v rámci svého individuálního programu na Děčínsko. Prezident naopak v odpoledních hodinách zamíří do Dubí a Teplic.