Stavba nové záchytky začala. Opilce čeká odvoz do Teplic

Ústecký kraj /ROZHOVOR/ - Krajská zdravotní zahájila stavbu nové záchytné stanice. V Ústeckém kraji nefunguje od roku 2001. Co na to říká primátor Jaroslav Kubera?

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Achiv VLP

Slunečné víkendové poledne láká rodiče s dětmi na procházku, sportovce na kolo nebo brusle. Tak krásný den, proč ho nevidět „dvakrát“? Takové heslo razí milovníci alkoholu, kterých v kraji přibývá. Své o tom zřejmě ví i muž, který se minulý víkend opil před Penny marketem v ústecké čtvrti Neštěmice. Alkoholu zkonzumoval tolik, že před prodejnou usnul a záchranka ho musela odvézt do Masarykovy nemocnice v Ústí k vyšetření. Pokud se však podobně „odrovná“ za pár měsíců, střízlivět bude na nové záchytce v Teplicích.

Právě v lázeňském městě totiž Krajská zdravotní (KZ), jež sdružuje pět nemocnic v kraji, připravuje prostory pro protialkoholní záchytnou stanici. „Čekají nás jednání s vedením teplické nemocnice i vedením KZ, abychom se domluvili na dalších krocích,“ potvrdila mluvčí krajského úřadu Lucie Dosedělová.

Kapacita záchytky vychází ze zkušeností jednotlivých okresů. Pro Ústecko, Teplicko a Litoměřicko by měla mít osm lůžek, pro Mostecko, Chomutovsko a Lounsko sedm a pro Děčínsko tři lůžka. V Ústeckém kraji nefunguje záchytka od roku 2001. Její návrat kvituje Jana Bednářová, kardioložka a primářka Emergency Masarykovy nemocnice v Ústí, kde ročně končí na 800 opilců. „Věřím že se problém alespoň částečně vyřeší. Až 90 % lidí, které nám záchranná služba vozí, se tady jenom vyspí z opilosti a pak odchází,“ říká primářka.

Kolotoč návštěv

Většina z nich jsou ovšem bezdomovci, kteří nemají kam jít, a tak se kolotoč opileckých návštěv nemocnice neustále opakuje. „Často je po nich znečištěné lůžko, což sestřičky musí uklidit. Je to pro ně zbytečná práce. Opilci bývají také agresivní,“ vysvětluje primářka s tím, že opilci leží na tzv. nultém lůžku, tedy matraci, na zemi. „Na emergency jsou pacienti po resuscitacích nebo s těžkým srdečním selháním, nemůžeme k nim dávat opilé agresory,“ řekla Bednářová.

Absenci záchytky hodnotí jako problém rovněž český psychiatr specializovaný na léčbu návykových nemocí Karel Nešpor. „Těžká opilost ohrožuje nejen toho, kdo se opil, ale i jeho okolí. Takového člověka není možné nechat umřít nebo řádit v ulicích,“ připomíná Nešpor.

Pokud by si ale někdo myslel, že pití alkoholu je výhradně mužská záležitost, mýlil by se. Podle Nešpora jsou však ženy ve vztahu k alkoholu opatrnější. „Mají ale po stejné dávce vyšší hladinu alkoholu v krvi. Závislost a zdravotní problémy u nich vznikají rychleji, alkohol u žen zvyšuje riziko rakoviny prsu, častěji působí deprese a rychleji zhoršuje vztahy,“ upřesňuje psychiatr.

Problémy působené alkoholem jsou různé závažné a tomu odpovídá i léčba, ať už jde o ženu nebo muže. Nejjednodušší možností, jak s alkoholem skončit, je podle Nešpora svépomoc. „Z mého webu www.drnespor.eu si mohou zájemci zdarma stáhnout knihu Zůstat střízlivý. Je také možné navštívit setkání organizace Anonymní alkoholici, kteří působí ve většině velkých měst včetně Ústí. Další možností je ambulantní nebo pobytová léčba,“ dodal Nešpor.

Dopravní nehody + pod vlivem alkoholu

Leden až březen 2018

kde/celkem nehod/alkohol

Děčín 354 / 9

Chomutov 390 / 15

Litoměřice 351 / 14

Louny 331 / 8

Most 310 / 6

Teplice 322 / 11

Ústí n. L. 513 / 15

celkem 2571 / 78

Leden až březen 2017

kde/celkem nehod/alkohol

Děčín 356 / 10

Chomutov 374 / 6

Litoměřice 321 / 3

Louny 304 / 10

Most 331 / 4

Teplice 323 / 7

Ústí n. L. 516 / 9

celkem 2525 / 49





Primátor Jaroslav Kubera zařízení pro opilce v Teplicích nechce:

„Záchytka je stejný nesmysl jako zákaz pití na veřejnosti“

Poradí si Teplice se záchytnou stanicí? Jaká část populace zde bude trávit čas nejčastěji a jak to mají v jiných zemích ve světě? „Viděl jsem, jak vypadá záchytka v Dánsku, přirovnal bych to k vězení. U nás budou mít luxus,“ myslí si senátor a primátor severočeských Teplic Jaroslav Kubera, který je zásadně proti zřízení záchytné stanice.

Proč nesouhlasíte se záchytnou stanicí v Teplicích?

Když se kraj rozhodne, že záchytka bude, tak ji prostě udělá. Viděl jsem, jak vypadá záchytka v Dánsku, připomínalo mi to vězení. Opilec leží na kamenné lavici ve stavu a poloze, jak ho našli na ulici. To by se naše paní ombudsmana zřejmě zbláznila, kdyby měla mít záchytka takovéto podmínky. U nás to určitě bude luxus. Jsem tedy zásadně proti tomu. Jistou výhodu to pro Teplice přece jen má. Záchytka bude právě na území našeho města, takže nebudeme muset vozit opilce příliš daleko do jiného města.

Jak moc by se podle vás měly zdravotnické a policejní složky o opilé lidi starat?

Nemocnice v současnosti vůbec nejsou nadšené, že k nim záchranáři opilce vozí, nebývají to běžní pacienti. Když se opilec v Americe rozhodne v zimě umrznout, tak prostě umrzne. Je to jeho svobodné rozhodnutí. Nedávno u nás Ústavní soud rozhodl, že pokud se opilec rozhodne řezat motorovou pilou a uřízne si nohu, tak je to jeho problém. Předtím bylo v zákoně, že to tak nejde a že například účtující číšník odpovídá za to, že když dotyčnému nalije, tak on nic takového po pěti pivech neudělá. Tohle všechno včetně zřízení záchytky považuji za zbláznění a kampaně, podobně je to i s vyhláškou o zákazu pití alkoholu na veřejnosti.

Má vyhláška o zákazu pití alkoholu na veřejnosti podle vás nějaké trhliny?

Samozřejmě. Co uděláme člověku, který bude pít na veřejnosti a často ani nemá sociální dávky? Z čeho zaplatí horentní pětitisícovou pokutu? Většinou to jsou bezdomovci, kteří akorát zvýší pohledávky města. Jiná věc je ta, kterou máme na stole v senátu, tedy zda můžete takového člověka na nějaký čas z obce vyhostit. Senátoři tvrdí, že to je zbytečné, ale ono to jde a má to smysl. Býti bezdomovcem v Teplicích je totiž úplně jiná situace než býti bezdomovcem v nějaké malé obci, kde je málo kontejnerů a hlavně ještě méně příležitostí, jak ukrást něco do sběru. Pro tohle jsou velká města jako Teplice ideální.

Zdravotníci říkají, a koneckonců to naznačujete i vy, že nejčastějšími pacienty záchytné stanice budou právě bezdomovci. Jaký recept by podle vás fungoval, aby lidé bez domova nezřízeně nepili? A umějí si města na severu Čech s bezdomovci poradit?

Bezdomovce neumí vyřešit nikdo na světě. Naše slavná Evropská unie se snaží, ale neví si zkrátka rady. V řadě evropských metropolí se válí bezdomovci včetně tisíců uprchlíků po ulicích. Na druhou stranu to, že někdo sedí na lavičce a popíjí krabičák, nikoho neobtěžuje, tak v čem je problém? To už člověk nemůže sedět ani na lavičce? To je taková ta totalitní představa, kterou dělali východní Němci, že když přijeli na Balt feťáci, tak je naložili do auta a odvezli 500 kilometrů daleko. Sám jsem toho byl svědkem na jedné dovolené za mlada. Víte, jak to dopadlo? Za dva dny ti feťáci stopem přijeli zpátky. Nikdo nedokáže pochopit jednu zásadní věc existují rovnice, které prostě nemají řešení, byť si veřejnost a politici myslí, že řešení mají.