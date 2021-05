/FOTO/ V Lounech řeší problém na tamním městském koupališti. Jeho plavecký bazén nezůstal přes zimu částečně naplněný vodou, jak bývá obvyklé, ale prázdný. Pravděpodobně v důsledku toho došlo k poškození dna, za opravy město zaplatí nemalou částku. Práce se rozeběhly před pár dny.

Na lounském koupališti probíhá rekonstrukce bazénu. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

„Práce na opravě dna plaveckého bazénu začaly 8. května, dokončeny by měly být do 15. června. Celkové náklady na opravu jsou ve výši 965 tisíc korun bez DPH,“ přiblížila Blanka Sunkovská, která je na lounské radnici pověřena vedením odboru správy majetku. S daní tak město práce vyjdou na více než 1,1 milionu korun. Na dně bazénu se musí položit nové izolační vrstvy a dlažba.

Situací na koupališti se zabývalo vedení města. To rozhodlo, že se areál, pokud to situace kolem pandemie nemoci covid-19 dovolí, v omezeném režimu otevře na začátku června. „Z rady města zároveň vzešel úkol pro tajemnici městského úřadu, která má prověřit, zda někdo a případně konkrétně kdo za poškození bazénu může a zda je možnost po někom vymáhat vzniklou škodu. Je evidentní, že se vše neudělalo správně,“ sdělil lounský starosta Pavel Janda.

V plaveckém bazénu probíhala loni na podzim plánovaná částečná výměna obkladaček, z tohoto důvodu se po letní sezoně vypustil. Po skončení prací zůstal prázdný, což mělo za následek poškození dna během zimy.