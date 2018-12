Žatec - Objekt chátral půl století. Práce na jeho obnově zaberou maximálně dva roky.

Po půlstoletí chátrání zbyly z takzvaného Mederova domu v centru Žatce už jen ruiny. Na náměstí 5. května se nacházejí zbytky zdiva bez střechy, brzy se to ale začne měnit. Historicky cenný objekt, který patří mezi nejhodnotnější ukázky pozdně gotického obydlí ve městě, projde rekonstrukcí. V pátek bylo předáno staveniště.

O obnovu památky usiluje spolek Mederova domu. „Uzavřeli jsme smlouvu s firmou SWH Stavby, která zrealizuje stavební část záchrany Mederova domu. Jedná se o vítězného uchazeče v rámci veřejné soutěže. Cena stavebních prací činí 17 milionu korun bez DPH,“ sdělil předseda spolku Petr Antoni.

Stavební práce na obnově domu mají probíhat maximálně dva roky, začnou na začátku příštího roku. Spolek dostal dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), která uhradí podstatnou část nákladů.

Žadatelé ale musí nejprve práce provést, pak teprve přijdou peníze. „Podařilo se nám financování vyřešit tak, že jsme projekt rozdělili do šesti etap. Zaplatíme jednu, dotační úřad ji vyhodnotí a proplatí nám hotové práce. Takto už došlo na proplacení první, administrativní etapy. Na tu jsme získali peníze od dárců, zejména pak od hlavního partnera projektu, společnosti Arix Žatec,“ vysvětlil předseda spolku Antoni.

Mederův dům, neboli „Mederhaus“ podle posledních německých majitelů, stojí v centru města několik století. První písemná zmínka o něm se v městské knize objevuje sice až roku 1564, zcela jistě však jde o jeden z nejstarších žateckých domů. Dům je prokazatelně mnohem starší, což dokazují jeho pozdně gotické základy, a tak stavba patří mezi první příklady městského středověkého stavitelství v zemi.

Dodnes se dochovalo několik historických stavebních prvků, třeba terakotový gotický portál z vypalovaných tvarovek. Takových staveb je po celé republice zhruba dvacet až třicet. Od poloviny 20. století objekt chátral, na začátku osmdesátých let se zřítil. Dům je na seznamu nemovitých kulturních památek, dnes jsou však chráněny pouze jeho ruiny.

V domě má být muzeum

„V objektu, který je v srdci žatecké památkové rezervace, plánujeme vznik malého muzea. Expozice připomene stavební historii objektu, ale také Mederovu rodinu, která ho koupila v roce 1919. Zahrnovat bude jak dobové dokumenty, tak interaktivní prvky,“ vysvětlil Antoni.

Členové spolku se pustili také do obnovy zahrady, která k domu náleží. Projekt záchrany objektu se na ni nevztahuje, přesto je v plánu její využití. „Svépomocí vyklízíme neuvěřitelné hromady odpadu z domácností, suti a dalšího, co tam bylo minimálně padesát let vyhazováno. Chceme, aby se zahrada stala součástí prohlídky a trochu také relaxační zónou pro návštěvníky budoucí expozice,“ nastínil předseda spolku.

Kromě Mederova domu podpořil IROP obnovu dalších památek ve městě radnice, historického domu v majetku pivovaru a synagogy. „Rekonstrukce radnice je připravena, práce začnou v nejbližších týdnech,“ informovala starostka Zdeňka Hamousová. Vyjde na 47 milionů korun.

Obnova památného domu u Žateckého pivovaru začala minulý měsíc. „Rekonstrukce za 11,8 milionu korun by měla být dokončena v květnu 2020,“ sdělila Jana Eisertová ze Žateckého pivovaru. Historicky cenný objekt na rohu Žižkova náměstí a Horovy ulice se má přeměnit na muzeum pivovarnictví.

Obnovu synagogy a sousedního rabinátu její majitel Daniel Černý chystá.