Malou vesničkou Želeč na Žatecku to vře, tamní obyvatelé sepisují petici. Nelíbí se jim, že za pár měsíců oprava mostu přes železniční trať uzavře jedinou silnici, která do Želče vede. Na místní čeká šestikilometrová objížďka po rozbitých polních cestách.

Oprava mostu přes koleje uzavře jedinou silnici, která vede do Želče. Na místní čeká objížďka po rozbitých polních cestách. Kraj slibuje, že je do doby zahájení prací na mostě opraví. | Video: Deník/Petr Kinšt

Ústecký kraj sice slibuje, že je do doby zahájení prací na mostě opraví, Želečtí se ale obávají, že zvolená forma pomocí recyklátu dlouho nevydrží a povrch zase bude samá díra. Mezi obyvateli panují také obavy, že se na úzkou cestu těžko vejdou autobusy, popeláři a zemědělská technika a v neposlední řadě hasičům, osádkám sanitek a policistům dlouhá objížďka výrazně prodlouží časy dojezdu do vesnice s dvěma stovkami obyvatel.

V petici, kterou dosud podepsal zhruba stejný počet lidí, požaduji její autoři výstavbu provizorního přemostění nebo zřízení výrazně kratší objízdné trasy s využitím viaduktu pod tratí, který je vzdálený jen několik set metrů od mostu. To ale není podle Ústeckého kraje v plánu.

Kde vám radar změří rychlost? Počet hlídaných míst v okrese Louny přibývá

„Požadujeme zajištění dopravně inženýrského opatření provedením provizorního přemostění. V případě nemožnosti realizovat objížďku přes mostní provizorium požadujeme zřízení objízdné trasy pro rychlou záchrannou službu a osobní automobily přes viadukt „ke mlýnu“. Objízdná trasa by v tomto případě byla přibližně 700 metrů,“ stojí v petici, jejíž autorkou je obyvatelka Želče Lenka Kořínková.

Další z místních obyvatel a soukromý zemědělec Václav Hanzal upozorňuje, že bezprostřední okolí polních cest, které jsou navržené jako objízdná trasa, v létě zaroste náletovými dřevinami, čímž se stane na mnoha místech hlavně v zatáčkách nepřehledná. „Podle mě objízdná trasa nebude bezpečná ani v Želči, kde jsou úzká a nepřehledná místa v ulicích bez chodníků mezi domy, ani v okolí vesnice. Cesty zarostou, navíc když tam pojede zemědělská technika, autobus nebo popeláři, bude těžké se vzájemně vyhnout,“ popsal Václav Hanzal. Do Želče zajíždějí autobusy na lince Kadaň – Žatec – Praha.

Bateriové úložiště za sto milionů. U Žatce se chystá velký energetický projekt

Upozornil také na to, že při rekonstrukci mostu se od vesnice „odřízne“ fotbalové hřiště, které je za tratí. V sezoně na něm hrají svá utkání fotbalisté staré gardy, trénují tam děti. „Obávám se, že pokud nebude provizorní lávka, všichni budou chodit přes koleje,“ sdělil.

S tou ale Ústecký kraj, který je vlastníkem silnice třetí třídy do Želče a mostu přes železniční trať Žatec – Lužná u Rakovníka, nepočítá. „S výstavbou lávky se v rámci přípravy akce nepočítalo,“ sdělila mluvčí kraje Magdalena Fraňková. Rekonstrukce mostu za téměř deset milionů korun by podle ní měla probíhat od 11. září do 30. října. „Navržená objízdná trasa bude opravená a připravená před samotným zahájením a dle potřeby průběžně opravována i v jejím průběhu,“ přislíbila mluvčí. Oprava cesty je i součástí zakázky Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, jejímž vítězem se stala společnost Strabag.

Tudy neprojedete. Most přes Ohři u Postoloprt bude osm měsíců uzavřen

Do jednání s krajskými institucemi se chce zapojit také městys Měcholupy, pod který Želeč spadá. „Stav objízdné trasy nám také vadí a budeme o všem ještě jednat,“ sdělila starostka Doris Černíková.

Václav Hanzal upozornil, že předpokládaný termín rekonstrukce nemusí být konečný. „Je otázkou, jak to u takovýchto staveb bývá, co se stane, až se na mostě začne pracovat. Zda se třeba neukáže, že rozsah prací musí být větší a tím i delší. Byli bychom rádi, kdyby se pamatovalo i na tuto variantu,“ řekl.

Místní upozorňují, že projektant předpokládal dobu opravy mostu na jednu stavební sezonu, tedy několik měsíců.Během rekonstrukce mostu se počítá se zachováním kamenných opěr včetně založení, vlastní přemostění nahradí konstrukce z prefabrikovaných předem předpjatých třináctimetrových nosníků se železobetonovou deskou.