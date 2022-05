„Dokončili jsme rekonstrukci úseku silnice Žatec – Rakovník II/227 od karlovarské silnice I/6 po železniční přejezd před odbočkou na Veclov. Nyní probíhá oprava navazujícího úseku od odbočky na Veclov po hranici Svojetína. Předpoklad dokončení je 31. května,“ sdělila mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová.

Úsek mezi Svojetínem směrem na Žatec k hranici Ústeckého a Středočeského kraje se podle ní bude opravovat na konci léta a na podzim. I v tomto případě se počítá s úplnou uzavírkou a objížďkou. Během letošního léta ale opravy silnic u Svojetína neustanou. Středočeský kraj počítá, že vymění povrch silnice II/221 k hranicím krajů ve směru na Velkou Černoc na Žatecku.

Opravy na silnici Žatec - Rakovník.Zdroj: Deník

Středočeši zároveň plánují opravu II/227 Žatec – Rakovník za karlovarskou silnicí. „Pravděpodobně na podzim 2022 a na jaře 2023 proběhne rekonstrukce další části komunikace II/227 od silnice I/6 ze směru na Rakovník po železniční přejezd v Kněževsi,“ upřesnila Kučerová. Povrch silnice II/227 Žatec – Rakovník kolem Svojetína a Kněževsi tak bude kompletně opravený zhruba za rok.

Řidiči jsou za opravy rádi, uvítali by ale jejich rychlejší průběh. „Silnice byla roky samá díra, utržené krajnice, celkem hrůza. Jsem rád, že se konečně opravuje, práce by ale mohly být určitě rychlejší, ta uzavírka mě celkem štve,“ reagoval Tomáš Kraus ze Žatce, který zmíněnou silnici využívá téměř denně.

Časově se opravy natáhly, neboť práce probíhají po etapách. A to kvůli zachování příjezdu do Veclova i samotného Svojetína. Nedávno tam totiž začala výstavba kanalizace, aktuálně je tak kromě silnice do Rakovníka uzavřená i silnice ve směru na Velkou Černoc.

Kvůli výstavbě kanalizace se povrch komunikací v této obci na hranici Žatecka a Rakovnicka opraví v závislosti na postupu prací, kompletně hotovo by mělo být v příštím roce.

Ústecký kraj svůj úsek silnice II/227 Žatec – Rakovník opravil s pomocí evropských dotací v letech 2017 a 2018. Význam komunikace pro oba regiony roste, mnoho lidí ji využívá například k cestám do zaměstnání. Obyvatelé Žatecka a Podbořanska tudy a po karlovarské dálnici D6 stále častěji jezdí do Prahy. A bude tomu tak i nadále, neboť dálnice D6 se ve středních Čechách staví poměrně svižným tempem. Předloni se otevřela desetikilometrová část kolem Řevničova a Krupé, letos se rozeběhly práce na navazujícím úseku u Krupé.

„Na stavbě nového úseku dálnice D6 u Krupé o délce šest a půl kilometru se dokončuje skrývka ornice, probíhá zakládání mostu u Krupé a připravuje se zahájení zemních prací a sanace podloží,“ popsala aktuální průběh prací mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová.

S uvedením do provozu se počítá v roce 2024. Ještě letos chce ŘSD začít stavět zbylé dva úseky dálnice na Rakovnicku, obchvaty Hořesedel a Hořoviček. Na silnici Žatec – Rakovník mezi Svojetínem a Kněževsí vyroste kvůli tomu v místě křížení s D6 mimoúrovňová křižovatka.