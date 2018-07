Opravené věže kostelů nesou poselství

Lounsko - Vzkazy budoucí generaci putovaly do věží kostelů a kaplí v Želči, Tuchořicích, Liběšicích, Hořeticích nebo Libořicích.

Jsou uložené na těch nejviditelnějších místech, přesto jsou nenápadné. Jsou spjaté s historií i budoucností, zavánějí tajemnem. Řeč je o poselstvích, která ukrývají nejvyšší místa na kostelech – tzv. makovice nad věžemi. Schránky s nimi se otevírají jednou za desítky let, zpravidla při rekonstrukci střechy věže kostela.



Ještě víc odkazů ale zanechává současná generace svým potomkům. Poselství pro budoucí generace se totiž nacházejí v řadě kostelů a kaplí na Žatecku, jejichž střechy věžiček prošly v minulých letech rekonstrukcemi.

„Loni jsme dávali poselství do velké báně kostela v Siřemi a předloni do malé. Střechy obou prošly kompletní rekonstrukcí. Byly tak zdevastované, že se musely skoro celé obnovit, takže žádná poselství z minulosti tam nebyla,“ sdělil Vilém Marek Štěpán z farnosti v Liběšicích.

Do kostela v Siřemi putovaly schránky s dopisy, současnými propagačními materiály o obci a farnosti a také nějaké drobné mince.

V minulých letech se poselství pro budoucí generace dávala do věží kostelů a kaplí v Želči, Tuchořicích, Liběšicích, Hořeticích nebo Libořicích. „Jen málokde se při rekonstrukcích něco z minulosti našlo. Pouze v kostele v Liběšicích, kde se vše vrátilo zpět. A v kapli v Tuchořicích. Originály dokumentů se odvezly do archivu v Lounech, kopie jsou v kapli,“ nechal se slyšet Vilém Marek Štěpán.



Poselství ukrývá také kostel v Panenském Týnci na Lounsku. Při obnově věžičky a jejího měděného opláštění putoval do makovice vzkaz pro budoucí generace. „Jde o měděnou schránku ve tvaru válce, která obsahuje dopis s popisem dnešního života v Panenském Týnci, několik mincí, turistickou známku či rozhodnutí o přidělení vlajky našemu městysi,“ přiblížil starosta Jiří Čížek.

Poselství je uložené také na úplném vršku novogotického templu rozhledny v zámeckém parku v Krásném Dvoře na Podbořansku, který nedávno prošel rekonstrukcí. Měděný tubus se zajímavými předměty, který tam ležel od roku 1978, se tam vrátil a s ním i druhý tubus, který obsahuje věci ze současnosti. Nechybějí suvenýry a informační materiály o zámku, dnešní mince, fotografie přestavby templu a informace o ní nebo noviny.

„Přidali jsme také seznam lidí, kteří tady na zámku pracují, a popis toho, co dělají. Nechybějí informace o obci Krásný Dvůr a také třeba zpráva o tom, kolik lidí náš zámek navštívilo. A také pro zajímavost jídelní lístek z podbořanské restaurace Národní dům,“ vysvětlila kastelánka Michaela Hofmanová.



Vzkaz pro budoucnost je také v evangelickém kostele v Husově ulici v Žatci. Dělníci ho tam uložili při nedávné rekonstrukci střechy věžičky. „Doufám, že oprava střechy věže kostela bude tak kvalitní, že se práce budou dělat zase až za 150 let. Stejně jako byla kvalitní práce našich předků. Náš kostel je z roku 1897 a do současné doby se věž neopravovala,“ prohlásil při tehdejší slavnosti kurátor sboru Českobratrské církve evangelické v Žatci Ivo Valášek.



Ve schránce jsou informace o městě, jeho nominační dokumentace do UNESCO, opět nechybějí noviny. Budoucí generace se také dočtou o 4. brigádě rychlého nasazení, která má v Žatci velitelství.