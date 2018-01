Opravený pavilon s kavárnou bude otevřen každý den

Louny - O provoz a využití pavilonu na výstavišti se bude starat městská knihovna. Zahájení proběhne v červnu.

Pavilon A na lounském výstavišti. Před ním fotografie, jak vypadal v roce 1931. Tuto podobu by měl po rekonstrukci získat.Foto: Deník/Zdeněk Plachý

Pavilon na výstavišti v Lounech, který se nyní opravuje, bude od června otevřen každý den, tedy i v době mimo konání výstav. Umístěna v něm nově bude kavárna, prostory ke kultuře, zábavě a odpočinku. Jeho provozovatelem bude Městská knihovna Louny.

V lednu to potvrdila rada města Loun. Město je vlastníkem celého areálu výstaviště. Výstavy v něm pořádá zhruba pětkrát za rok společnost Diamant Expo, která má areál v pronájmu. Radnice však chtěla, aby byly pavilony pro veřejnost a kulturní život ve městě k dispozici ještě častěji, a tak před časem schválila projekt jejich oprav a nyní už rozhodla o tom, že první z pavilonů svěří do podnájmu městské knihovně, jež bude zajišťovat jeho provoz a nabídku. S tímto záměrem souhlasila i firma Diamant Expo.

„Pavilon A s kavárnou bude otevřen denně, ale vždy jen v době sezony od jara do podzimu. Letos to tedy bude od počátku června do konce října. Provozní doba kavárny se nyní zatím předpokládá na čas od 11 do 22 hodin," uvedla Dagmar Kučerová, ředitelka Městské knihovny Louny. Oprava pavilonu potrvá až do letošního května, proto tedy nemůže být otevřen dříve než v červnu.

ČTENÍ NOVIN, HRANÍ HER, ALE I SVATBY

Kromě kavárny bude v prostorách pavilonu také čítárna novin a časopisů, prostor pro setkávání různých spolků, prostor pro hraní šachu, deskových her, pro letní taneční akce a soutěže, ale i třeba svatební obřady. "Již teď se objevilo několik zájemců o svatební obřad v nových prostorách," sdělila Dagmar Kučerová.

Jedním z hlavních směrů činnosti v uvedeném pavilonu je pořádání různých tématických výstav. Ty budou reprezentovat aktivity města, okresu, kraje i celé ČR. V pavilonu A budou trvale umístěny také velkoformátové fotografie z Krajinské výstavy v Lounech z roku 1931, které připomínají tehdejší slávu města a výstaviště. Tehdy výstavu navštívil i prezident T. G. Masaryk.

„Už letos plánujeme například velkou výstavu ke 100 letům od založení Československa. Další akcí bude také výstava fotografií tří cestovatelů s tématem Volyňských Čechů," uvedla ředitelka.

Knihovna dostala do pronájmu také nedaleký amfiteátr a ani ten nebude zahálet. "Tam připravujeme hudební akce, koncerty, divadlo, festivaly. Pro rok 2019 tam chceme uspořádat letní filmovou školu a školu divadla pro děti," dodala Dagmar Kučerová.

NÁVRAT K PODOBĚ Z PRVNÍ REPUBLIKY

Rekonstrukce pavilonu A začala loni v říjnu a hotová má být do května. Město za ni zaplatí 14 milionů korun.

Pavilon A pochází ze třicátých let 20. století a od roku 1996 je chráněnou kulturní památkou. Po rekonstrukci má získat podobu z dob první republiky, obnovená kavárna naváže rovněž na tradici z této doby. „Věřím, že rekonstrukce pavilonu a postupně i dalších částí výstaviště vrátí do našeho parku bohatý kulturní a společenský život,“ řekl už dříve starosta Loun Radovan Šabata.