Dělníci se už brzy vrátí na Nový most v Děčíně. Loni se tam opravovala jižní část, letos přichází na řadu hodně rozbité povrchy v té severní. „Během prací bude uzavřena celá severní část ve směru na Teplice a obousměrně průjezdná zůstane již opravená jižní část mostu ve směru na Českou Kamenici. Velkoplošné opravy komunikací budou v daném úseku probíhat po etapách a většinou bude provoz řízen kyvadlově, buď pracovníky firem nebo semafory,“ potvrdila Dana Zikešová z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Práce na mostě začnou v polovině března, rekonstrukce severní části řidiči hojně využívaného přemostění v centru Děčína má být hotová na konci května. Nedaleko, na silnici I/13, budou pokračovat rekonstrukce u Bynova, v Teplické ulici. Na řadu přijde úsek dlouhý 1,4 kilometru. Pracovat se má od začátku dubna do konce května.

Zpomalit musí řidiči také u Loun, kam už se dělníci vrátili, probíhá tam dostavba obchvatu města. Provoz na velmi frekventovaném tahu z Chomutovska a Lounska na Prahu je tam sveden do jednoho pruhu v délce šesti kilometrů. „Během stavby dálnice D7 u Loun je zachován obousměrný provoz po stávající silnici I/7,“ uvedla mluvčí ŘSD. Silničáři tam budou ještě řadu měsíců, hotovo má být až v roce 2023. ŘSD letos do oprav a údržby v Ústeckém kraji z pokladny vydá zhruba 1,4 miliardy korun.

Další větší omezení bude na Chomutovsku, začne v polovině března, skončit má v polovině května. Renovovat se bude na hodně vytížené silnici I/13 dvoukilometrový úsek mezi Málkovem a Černovicemi. Od konce března do závěru června se bude pracovat na stejné silnici v úseku mezi Chlumcem a Libouchcem na Ústecku.

Přehled největších jarních oprav a staveb na silnicích Ústeckého krajeZdroj: Deník

Od dubna do července se bude pracovat mezi Veselým a Českou Kamenicí, dělníci tam budou rekonstruovat téměř tři kilometry silnice.

Opravy na jaře odstartují i na silnicích druhé a třetí třídy. „Již se realizuje rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín, probíhá včetně sanací, rekonstrukcí propustků, mostů a opěrných zdí. Předpokládané dokončení je v září 2022,“ uvedla mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Tato rozsáhlá renovace dlouhého úseku probíhá už od loňského roku, částečné uzavírky tam jsou vždy hned na několika místech. Cena oprav dosáhne téměř na půl miliardy korun.

Do konce května se pracuje na mostě ve Rtyni nad Bílinou, od března do srpna musí řidiči čekat omezení u mostu v Janově, do června u mostu v Celné. „V přípravě je rekonstrukce silnice II/263 z hranice okresu Česká Lípa na Českou Kamenici,“ pokračovala Fraňková. Rozsah uzavírek se v těchto dnech upřesňuje.

Od března do června se bude opravovat také most ve Starých Křečanech nebo ten mezi Božtěšicemi a Chuderovem, šoféři budou muset využít objížďky. Částečné uzavírky čekají na řidiče také při rekonstrukcích mostů v Konojedech a Trávčicích, nebo při opravách po sesuvu svahu na silnici III/2662 Šluknov – Království, kde se má pracovat od března do července.