Okres Louny - Nový mostek u Lipence přijde na 14 milionů korun.

Ústecký kraj, vlastník silnic druhých a třetích tříd, se chystá na další rekonstrukce mostů.

Jde o mosty v Lipenci a Trnovanech na silnici II/225 Louny – Žatec. Řidičům sice práce přinesou menší zdržení, objížďky se ale neplánují.

U Trnovan se plánuje oprava mostu přes železniční trať. Práce mají probíhat od října do konce roku. Objížďka se chystá, pro dopravu bude zachován jeden jízdní pruh.

Další most na téže silnici se má rekonstruovat v Lipenci. Půjde o most na kraji vesnice přes potok Hasina. V současné době vyrůstá vedle mostu provizorní cesta, kudy budou řidiči po dobu prací na mostě jezdit. Ten bude téměř celý zbourán, na jeho místě vyroste most nový. „Celková cena rekonstrukce činí zhruba 14 milionů korun,“ sdělila Soňa Poupětová, mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje. Práce na novém mostě mají trvat až do léta příštího roku.

Obdobně byl v Lipenci v minulých měsících postaven téměř celý nový most přes potok Hasina na silnici do Opočna. I tam byla po dobu výstavby zřízena vedle staveniště provizorní cesta.

V současné době kraj opravuje také most přes řeku Ohři v Hradišti. Ten je úplně uzavřený. Z původní konstrukce zůstanou jen dva pilíře v řece a opěry na obou březích. Samotná konstrukce mostu bude celá nová. Práce vyjdou na přibližně 47 milionů korun, práce mají skončit na jaře. (Více čtěte ZDE)

Opravuje se i u Očihova

Pracuje se také na opravě mostu na silnici Žatec – Hořetice přes železniční trať Žatec – Plzeň u žateckého západního nádraží. Rekonstrukce mostu má skončit v listopadu.

Most je uzavřený také v Očihově přes Blšanku. Ten je v havarijním stavu. Práce na jeho rekonstrukci ale ještě nezačaly, problém je s vypořádáním majetkoprávních vztahů. I tam bude postaven téměř celý nový most. (Více čtěte ZDE)

Kromě větších mostů kraj v okrese Louny zrekonstruoval několik silničních propustků. V těchto dnech například končí práce na novém propustku na silnici Ročov – Solopysky, na jaře se pracovalo na novém u Kněžic.