Na sever Čech se žene Sabine, orkán má udeřit až rychlostí 110 kilometrů

Zavřít okna, nechodit do lesa a podél starých domů nebo drátů elektrického vedení. Na sever Čech se řítí ohromnou rychlostí orkán Sabine, který již během neděle začal pustošit Britské ostrovy. Na sever Čech by orkán měl dorazit již během nedělního večera. Největší rychlosti by měl vítr dosáhnout v pondělí ráno a dopoledne, kdy meteorologové očekávají nárazy větru o rychlosti až 110 kilometru v hodině.

Následky vichřice. Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku