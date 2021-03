Sbor dobrovolných hasičů v Žatci založili v roce 1870. Loni si chtěli jeho členové připomenout významné 150. výročí od vzniku, kvůli pandemii covidu oslavy přeložili na letošní duben. Ani v tomto termínu ze stejného důvodu neproběhnou.

Oslavy žateckých hasičů k založení sboru jsou zrušené. | Foto: Sbor dobrovolných hasičů města Žatec

„Velice nás to mrzí, že nejsme schopni toto velmi významné jubileum oslavit, někteří z nás věnovali přípravám akce několik let, ale zdraví je na prvním místě,“ sdělil velitel jednotky Petr Šutera. Hasiči o zrušení letošních oslav informovali v sobotu 13. března s tím, že proběhnou, jakmile to pandemická situace umožní.