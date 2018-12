Osm tisíc na vánoční dárky. Začala hlavní sezona zadlužování

Severní Čechy /INFOGRAFIKA/ - Nejdříve deset minut štěstí pod stromečkem, po kterých následují měsíce starostí. Tak vypadá „vánoční pohoda“ pro desítky tisíc Čechů, kteří každý rok v rámci adventu chodí kupovat dárky bez peněz, zato s předschváleným úvěrem, kreditní kartou či splátkovým kalendářem v kapse.

Díky rostoucí ekonomice si letos Češi troufnou ještě více než loni. Podle průzkumu agentury Nielsen Admosphere pro úvěrovou společnost Profi Credit chtějí lidé za dárky utratit přes šest tisíc korun a dalších skoro pět tisíc investují do svátečního jídla a pití. Celková útrata 11 tisíc je skoro o tisícovku vyšší než loni. Průměrná částka, kterou si chtějí půjčit, je až o 15 procent vyšší než loni.

Velkou chuť utrácet a s tím se i zadlužovat potvrzuje i průzkum, který pro Sdružení českých spotřebitelů provedla agentura Kantar (viz grafika). „V období předvánočních nákupů mají lidé tendenci chovat se daleko více impulzivně,“ říká Viktor Vodička, ředitel Sdružení českých spotřebitelů.

O to více je nutné se mít na pozoru. „Pokud se rozhodnou pro půjčku, měli by jít jednoznačně k zavedené úvěrové či bankovní instituci,“ apeluje David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni. Zásadní je, aby lidé četli podmínky splátek a hrozící sankce.

Více dluhů v jeden

Dluhy nasekané před Vánocemi začínají Češi řešit na jaře. „Největší zájem o spotřebitelské úvěry zaznamenáváme v průběhu listopadu a na začátku prosince, naopak v březnu až v květnu evidujeme největší zájem klientů o konsolidaci úvěrů,“ říká Lukáš Kropík z České spořitelny.

A právě konsolidace, nebo-li sloučení více půjček do jedné, je u Čechů čím dál populárnější. „Jednoznačnou motivací je nižší měsíční splátka,“ říká Zdenka Kocmanová, produktová specialistka Home Creditu.

Lidé podle Kocmanové v průměru slučují 2,7 půjčky do jedné, výjimkou ale není ani deset půjček do jedné. Za posledních pět let se přitom výsledná konsolidovaná částka dluhu zvýšila ze 170 na 290 tisíc korun.