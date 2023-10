Chrám svatého Mikuláše v Lounech svítí šetrněji. Město investovalo statisíce

Do noci zářící kostel svatého Mikuláše v Lounech pohledem přes řeku Ohři z parku T. G. Masaryka. Archivní foto | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

Téměř tři čtvrtě milionu korun, přesněji 700 tisíc, investovala lounská radnice do nového osvětlení místní chlouby, kostela svatého Mikuláše. Nechala vyměnit 16 svítidel za úsporná, která spotřebovávají až o 90 procent méně elektrické energie.

Podle výpočtu radnice městská pokladna ušetří 179 tisíc korun ročně, pokud bude kostel svítit do půlnoci jen pátky, o víkendech a svátcích.

„Tato investice se nám navrátí do čtyř let, pokud budeme Sv. Mikuláše osvětlovat v pátky, soboty, neděle a svátky do půlnoci. Plníme tak slib, že dominantu města osvětlujeme, přitom se chováme hospodárně,“ řekl starosta Loun Milan Rychtařík.

Úsporná svítidla mají celkový příkon 1,16 kW, zatímco původní výbojková svítidla se sodíkovými a metalhalogenidovými zdroji měla 11,2 kW. „Před výměnou svítidel za úspornější radnice platila za osvětlení kostela přibližně 183 960 korun ročně,“ připomněl mluvčí městského úřadu Marcel Mihalik.

Zdroj: MÚ Louny

Radnice v Lounech noční osvětlení kostelů, hradeb, divadla, knihovny, radnice, Barokního špitálu nebo historické vodárny zhasla na začátku roku 2023 právě kvůli úsporám peněz za elektřinu. Do té doby svítily každý den jako veřejné osvětlení. Před začátkem letošní turistické sezony pak systém upravila tak, že památky jsou nasvíceny pouze v pátek, o víkendech a svátcích, a to do půlnoci.