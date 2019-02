Louny - Jeho jméno v srpnu převezme jedna ze základních škol - v ulici 28. října.

Vzpomínková akce u rodného domu kpt. Otakara Jaroše. Kytici na dům zavěšuje Karel Sláma. | Foto: DENÍK/Mirka Strnadová

Velké oslavy 100. výročí narození kpt. Otakara Jaroše se chystají v Lounech. Rodné město na hrdinu vzpomene 1. srpna. Záštitu nad akcí převzal ministr obrany Alexandr Vondra a také Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje.

Prvním bodem programu bude pietní akt u rodného domu O. Jaroše v ulici, která rovněž nese jeho jméno. Tam se ostatně koná za přítomnosti zástupců města každoročně. Vzpomínka začne v 11 hodin uvítáním, několik slov pronese starosta Radovan Šabata, následovat bude položení květin.

Hlavní událost se ovšem odehraje v areálu Základní školy 28. října o hodinu později. Tam bude slavnostně odhalena pamětní deska. Zároveň vzdělávací zařízení přijme čestný titul Základní a mateřská škola kpt. Otakara Jaroše Louny. „Očekáváme přítomnost nejen pana ministra Vondry a paní hejtmanky Vaňhové, ale dorazit by měli také zástupci několika zahraničních velvyslanectví v ČR, například ruského," upozornil lounský starosta R. Šabata.

O významu osobnosti O. Jaroše promluví historik Michal Pehr, krátké řeči si připraví i další hosté. K tomu všemu zahraje vojenský kvintet a příchozí uslyší také recitaci básně. Pořadatelé předpokládají ukončení slavnosti kolem druhé hodiny odpoledne.

Otakar Jaroš (1. 8. 1912 – 8. 3. 1943)

Kapitán Otakar Jaroš byl československý důstojník, účastník zahraničního odboje, který hrdinně padl v bitvě u Sokolova. Městečko leží poblíž Charkova na území dnešní Ukrajiny. V roce 1945 byl in memoriam povýšen na kapitána. I když jde o lounského rodáka, už v devíti měsících života se s rodinou přestěhoval do Mělníka. V mládí hrával fotbal, hokej, byl skaut a také sokol. V srpnu 1939 utekl do Polska, odtud se dostal do Sovětského svazu. V roce 1941 nastoupil do výcvikového tábora čs. jednotek v Buzuluku. Tam se stal velitelem 1. roty 1. československého samostatného praporu v SSSR. Po odeslání československé jednotky na frontu bránila jeho první rota vesnici Sokolovo. Tam se odehrála těžká bitva, při níž nadporučík Otakar Jaroš padl.

8. března 1943 zahájilo zhruba v půl druhé 14 německých tanků průzkum bojem. Jejich postup byl obránci Sokolova zastaven. O dvě hodiny později však již obrněnci pronikli na pravém křídle do vesnice. V těchto okamžicích probíhaly nejzuřivější boje. Několik tanků bylo zničeno a pěchota opakovaně odražena, německá přesila však byla drtivá. Kolem páté hodiny odpolední vydává Jaroš rozkaz, aby se obránci stáhli do kruhové obrany kolem kostela, ve kterém bylo velitelské stanoviště roty. Při organizování obrany pak hrdina padl. Jak přesně, v tom se historické prameny rozcházejí.

Sovětská vláda statečný boj našeho praporu u Sokolova vysoce ocenila: 87 vojáků praporu bylo vyznamenáno sovětskými řády a medailemi a nadporučík Otakar Jaroš byl in memoriam povýšen na kapitána a vyznamenán Československým válečným křížem, dále jako prvnímu příslušníkovi československých vojenských jednotek i jako prvnímu cizinci vůbec mu byl udělen dne 17. dubna 1943 titul Hrdina Sovětského svazu.

(s použitím Wikipedia.cz, www.vu9967.cz )