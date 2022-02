/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Při návštěvě Lubence jsme starostovi Jiřímu Chaloupeckému položili otázku.

Starosta Lubence Jiří Chaloupecký. | Foto: Deník/Petr Kinšt

Zdroj: DeníkJakou největší investici letos v Lubenci chystáte?

Největší investicí bude přístavba nové budovy v naší základní škole. Vzniknou v ní čtyři nové učebny se speciálním vybavením. Náklady jsou dvacet milionů korun, získaly jsme na to dotaci ve výši 95 procent. Práce by měly začít v nejbližší době, hotové budou za rok a půl. Do naší školy chodí něco přes dvě stě žáků od prvního do devátého ročníku. Dojíždějí k nám i děti z okolí, svážíme je autobusem.